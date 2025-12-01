مدير تعليم الجيزة يتفقد مدارس جنوب لمتابعة الانضباط وجودة الأداء

أجرى سعيد عطية، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، جولة ميدانية بعدد من مدارس إدارة جنوب الجيزة التعليمية، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم، والمهندس عادل النجار محافظ الجيزة، بضرورة استمرار المتابعة الميدانية لضمان انضباط سير العملية التعليمية.

وشملت الجولة المرور على مدارس أبو بكر الصديق التجريبية والتحرير الابتدائية والأندلس الإعدادية بنات، حيث تابع عطية انتظام الدراسة ومستوى الجاهزية داخل المدارس، ومدى الالتزام بالتعليمات الوزارية، فضلًا عن تقييم إدارة اليوم الدراسي وآليات التعامل مع الطلاب.

وأكد وكيل الوزارة خلال جولته أهمية المتابعة المستمرة لتحسين بيئة التعلم، مشددًا على ضرورة تعزيز الدعم الفني والإداري داخل المدارس، بما يضمن تقديم خدمة تعليمية تليق بأبناء محافظة الجيزة، وترتقي بمستوى الأداء والانضباط داخل المنظومة التعليمية.

