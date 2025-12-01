إعلان

مدير تعليم الجيزة يتفقد مدارس جنوب لمتابعة الانضباط وجودة الأداء

كتب : أحمد الجندي

04:48 م 01/12/2025

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أجرى سعيد عطية، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، جولة ميدانية بعدد من مدارس إدارة جنوب الجيزة التعليمية، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم، والمهندس عادل النجار محافظ الجيزة، بضرورة استمرار المتابعة الميدانية لضمان انضباط سير العملية التعليمية.

وشملت الجولة المرور على مدارس أبو بكر الصديق التجريبية والتحرير الابتدائية والأندلس الإعدادية بنات، حيث تابع عطية انتظام الدراسة ومستوى الجاهزية داخل المدارس، ومدى الالتزام بالتعليمات الوزارية، فضلًا عن تقييم إدارة اليوم الدراسي وآليات التعامل مع الطلاب.

وأكد وكيل الوزارة خلال جولته أهمية المتابعة المستمرة لتحسين بيئة التعلم، مشددًا على ضرورة تعزيز الدعم الفني والإداري داخل المدارس، بما يضمن تقديم خدمة تعليمية تليق بأبناء محافظة الجيزة، وترتقي بمستوى الأداء والانضباط داخل المنظومة التعليمية.

download

اقرأ أيضاً:

فرصتان لكل مادة.. خطوة جديدة من التعليم لإنصاف طلاب STEM

4 غرف عمليات لـ"أبو الريش".. قرارات جديدة بشأن مستشفيات قصر العيني

بعد تداول فيديو قطة نافقة.. فصل 4 طلاب ومجازاة المسؤولين بإحدي مدارس الهرم

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة التربية والتعليم سعيد عطية الجيزة

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

هل الوقت مناسب للاستثمار في الذهب؟ خبراء وتجار يجيبون
تفاصيل قرار تجزئة تذكرة أتوبيسات النقل العام بالقاهرة
تكلفة الكيلو 47 قرشًا.. تعريفة سيارة "كيوت" بديل التوك توك في الجيزة
بعد رفع الحد التأميني.. ما هي قيمة الزيادة في المعاشات ومتى التطبيق؟
إيديكس 2025.. مصر تبدأ رسميًا تصنيع أجزاء من مقاتلة "رافال" محليًا- صورة