وزير الإنتاج الحربي يعلن أحدث المنتجات العسكرية لـ"إيديكس 2025"

أعلن المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، أحدث المنتجات العسكرية التي تقدمها الوزارة داخل جناحها بالنسخة الرابعة من المعرض الدولي للصناعات الدفاعية "EDEX 2025"، مؤكدًا أن الوزارة تأخذ على عاتقها مسؤولية التطوير المستمر وإنتاج تكنولوجيات دفاعية جديدة تلبي احتياجات القوات المسلحة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتوطين أحدث تكنولوجيات التصنيع العسكري داخل مصانع وشركات الإنتاج الحربي.

وقال صلاح إن القيادة السياسية تقدم دعمًا لا محدودًا لتطوير الصناعات العسكرية وتوطين التكنولوجيات الحديثة داخل مصانع الوزارة، مؤكدًا أن امتلاك القدرة التصنيعية المتطورة يعزز القوة العسكرية المصرية ويرسل رسالة ردع لكل من يحاول تهديد أمن البلاد، وكذلك رسالة طمأنة للشعب المصري بامتلاك الدولة للقوة القادرة على صون الأمن القومي.

وأشار الوزير إلى أن راجمة الصواريخ المجنزرة "ردع 300" تأتي على رأس المنتجات الجديدة، وهي راجمة متعددة الأعيرة توجه ضرباتها لأهداف حتى مدى 300 كم، وتعمل بكفاءة في الطرق الممهدة وغير الممهدة بسرعة تصل إلى 40 كم/ساعة.

ولفت الوزير إلى أن مركبة الإصلاح والنجدة "سينا 806" تُعد من أحدث منتجات شركات الإنتاج الحربي، وهي مخصصة للعمل مع تشكيلات المركبات المدرعة سينا 200، مزودة بونش رفع حتى 2 طن وونش سحب بقدرة 15 طنًّا ويمكن مضاعفتها حتى 30 طنًّا، ومجهزة بالمعدات والعدد وقطع الغيار اللازمة، مؤكدًا أنها صناعة مصرية 100% وبمستوى حماية مماثل لحماية المدرعات.

وأوضح وزير الدولة للإنتاج الحربي أنه ولأول مرة تم تجهيز مركبة خفيفة (4×4) بالمدفع الثنائي 23 مم المضاد للطائرات بعد تطويره بتقليل الارتداد، ليصبح قادرًا على التعامل مع الأهداف الأرضية والجوية، وبمعدل نيران يصل إلى 1600 طلقة/الدقيقة ولمدى يتجاوز 2 كم للأهداف الأرضية و2.5 كم للأهداف الجوية، مع إمكانية استخدامه في الإطلاق الفردي والزوجي.

وكشف الوزير محمد صلاح عن إنجاز صناعي جديد يتمثل في تطوير وإنتاج الصلب المدرع حتى سمك 30 مم بعدما كان بحد أقصى 15 مم، وعرض حتى 240 سم بدلًا من 150 سم، مشيرًا إلى أن مصر أصبحت واحدة من ست دول فقط حول العالم تمتلك تكنولوجيا إنتاج الصلب المدرع، ما يعزز تصنيع الدبابات والمدرعات القتالية ويحقق الاكتفاء الذاتي من هذا المنتج الاستراتيجي.

وأضاف الوزير أن جناح الوزارة يضم نموذجًا مصغرًا لمنظومة الهاوتزر (K9 A1 EGY) عيار 155 مم/52، والتي تمثل شراكة استراتيجية مع الشركات العالمية لتوطين أحدث تكنولوجيات التصنيع العسكري داخل مصانع الإنتاج الحربي. وأكد أنها من أحدث منظومات المدفعية عالميًا، مشيرًا إلى قرب الانتهاء من خط الإنتاج الجديد، وأنه سيتم تسليم أول كتيبة للقوات المسلحة خلال النصف الأول من عام 2026، مع تصنيع الذخيرة الخاصة بها داخل مصانع الوزارة.

وأشار الوزير محمد صلاح إلى تطوير راجمة "رعد 200" عبر تعديل نظام التحكم بالقاذف ليصبح هيدروليكيًا بدلًا من النظام الكهربي، إضافة إلى تدقيق نظام التنشين، مؤكدًا ضرورة شعور كل مصري بالفخر تجاه هذه المنتجات التي تُصنع بأيدي أبناء الإنتاج الحربي.

وصرح الوزير بأن ما شهده قطاع الإنتاج الحربي مؤخرًا من تطوير وإنتاج تصميمات جديدة وتوطين للتكنولوجيات الحديثة يعود إلى دعم القيادة السياسية وتوجيهات الرئيس السيسي، التي تمثل خارطة طريق لدعم دور الإنتاج الحربي في الصناعة الوطنية واستغلال الإمكانيات التصنيعية والفنية والبشرية المتطورة المتاحة داخل كياناته التابعة.

وأكد الوزير وجود خطط مستقبلية لمزيد من التطوير وإنتاج منتجات جديدة تعزز دور الإنتاج الحربي كركيزة رئيسية للتصنيع العسكري في مصر.

جدير بالذكر أن النسخة الرابعة من معرض "EDEX 2025" تُقام بمركز مصر للمعارض الدولية خلال الفترة من 1 إلى 4 ديسمبر، ويُعد الحدث الأضخم في مجال التسليح والدفاع بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، ويشهد هذا العام مشاركة قياسية من أجنحة25 دولة، ووفود رسمية من أكثر من 100 دولة، بالإضافة إلى عشرات الشركات العالمية والمحلية المتخصصة في الصناعات الدفاعية.