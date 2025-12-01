وزير العمل يفتتح فعالية حوارية لمناقشة قانون العمل

افتتح محمد جبران، وزير العمل، اليوم الاثنين، الفعالية التي نظمتها الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" بمقرها، والتي خُصصت لعقد جلسة حوارية موسعة لمناقشة قانون العمل الجديد ومستجدات تطبيقه داخل المنشآت.

وأكد وزير العمل، في مستهل الجلسة، حرص الدولة على تعزيز بيئة العمل اللائقة وتحقيق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال، مشيرًا إلى أن القانون الجديد يستهدف توفير مناخ مستقر يدعم الإنتاج ويرفع كفاءة منظومة التدريب والحماية الاجتماعية للعاملين.

وشهد اللقاء مداخلات من عدد من المشاركين، حيث استعرض المستشار إيهاب عبدالعاطي، المستشار القانوني لوزير العمل، أبرز الجوانب القانونية للقانون وقدم شرحًا لعدد من مواده التنظيمية.

وأعرب المهندس محمود عبد الحميد، العضو المنتدب التنفيذي لشركة إيجاس، عن ترحيبه بالوزير، مؤكدًا أهمية هذه الجلسات في نشر الوعي التشريعي داخل قطاع الطاقة وتمكين العاملين من فهم حقوقهم وواجباتهم.

وأكدت النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب، أهمية التواصل المباشر بين الوزارة والعاملين، مشيرة إلى حرص السلطة التشريعية على متابعة مردود القانون الجديد على أرض الواقع.

