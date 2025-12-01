خلال نوفمبر.. "الزراعة": ضبط أكثر من 682 طنًا من اللحوم غير الصالحة

تصوير- محمد معروف:

قال الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، إن مسابقة دولة التلاوة حقق نجاحا كبيرا بعد مرور ثلاثة أسابيع على انطلاقه، مشيرًا إلى أن مصر مليئة بالكنوز وهي بحق دولة التلاوة.

وأضاف خلال كلمته بالمؤتمر الصحفى لإطلاق النسخة الثانية والثلاثين من المسابقة العالمية للقرآن الكريم، الاثنين، بمسجد مصر الكبير بالعاصمة الجديدة، أنه سيتم تكريم الفائزين في النسخة ٣٢ من المسابقة العالمية للقرآن الكريم فى احتفال وزارة الأوقاف بليلة القدر بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ووجه وزير الأوقاف، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى على رعايته للمسابقة في نسختها الحالية، كما أعرب عن اعتزازه بتراث المدرسة المصرية فى القرآن الكريم بإطلاق إسم شمس ساطعة من شموس مصر وهو الشيخ القارئ الشحات محمد أنور علي المسابقة بنسختها الحالية، لافتا إلى أن الشيخ محمود الشحات هو من يفتتح فاعليات في المسابقة السبت المقبل.

وتابع: "أثني علي الموهبة القارئ عبدالله عبدالموجود، أحد متسابقي برنامج دولة التلاوة، والتي أثمرت سريعا في الكشف عند تلك الكنوز، كما أوجه التحية لأسرته، كما أتوجه بالشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، على هذا التعاون المثمر".

وقال وزير الأوقاف: "أوجه رسالة لـ 8 مليار إنسان، من أرض الكنانة وهي التي كتب الله لها أن تكون هي المحرك للمواهب هكذا هي وستظل في مختلف ميادين العلم والمعرفة، ونقطع وعدًا على أنفسنا أن تكون مصر رمزا للنجاح والتألق والجودة والإنارة والوطنية والجمال".