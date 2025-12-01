الرئيس السيسي يفتتح المعرض الدولي للصناعات الدفاعية "إيديكس 2025"

يفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، الآن، فعاليات المعرض الدولي للصناعات الدفاعية والتسلح "إيديكس 2025".

جاء ذلك خلال نبأ عاجل أذاعته قناة إكسترا نيوز.

تشارك الهيئة العربية للتصنيع في فعاليات المعرض الدولي للصناعات الدفاعية "إيدكس 2025"، في نسخته الرابعة، والذي يقام بالقاهرة، برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، بإجمالي عدد (57) منتجًا؛ منها (18) منتجًا جديدًا يعرض لأول مرة، بالإضافة إلى (9) منتجات من القوات المسلحة.

