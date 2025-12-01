تشارك الهيئة العربية للتصنيع في فعاليات المعرض الدولي للصناعات الدفاعية "إيدكس 2025"، في نسخته الرابعة، والذي يقام بالقاهرة، برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، بإجمالي عدد (57) منتجًا؛ منها (18) منتجًا جديدًا يعرض لأول مرة، بالإضافة إلى (9) منتجات من القوات المسلحة.

وأكد رئيس الهيئة العربية للتصنيع اللواء أركان حرب مختار عبد اللطيف، أن إقامة هذا الحدث العالمي في نسخته الرابعة بالقاهرة يعكس قوة مصر وتقدمها في مجال الصناعات الدفاعية، ما يُسهم في إقامة شراكات صناعية ناجحة مع مختلف الجهات المشاركة بالمعرض.

وشدد عبد اللطيف على أن مشاركة الهيئة العربية للتصنيع في "إيديكس" يتفق وأهداف ورؤية ذلك الصرح الصناعي العربي الكبير الذي تأسس على أرض مصر في عام 1975 كنتيجة للتضامن العربي أثناء حرب أكتوبر المجيدة عام 1973، وتأسست هذه الهيئة بمشاركة ثلاث دول عربية شقيقة؛ وهي: "المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ودولة قطر"، لتكون درعًا صناعيًّا عربيًّا قويًّا في مجال الصناعات الدفاعية والمدنية على حد سواء.

وأشار رئيس الهيئة العربية للتصنيع إلى أن الهيئة العربية للتصنيع تعد ظهيرًا صناعيًّا لمصر، وتمتلك (14) مصنعًا، وشركة تعمل في الصناعات الدفاعية والمدنية وترحب بقوة للدخول في شراكات حقيقة مع كل الدول والشركات العالمية الكبرى.