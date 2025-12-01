كشف المهندس محمد مرعي، السكرتير العام المساعد لمحافظة الجيزة، تفاصيل مبادرة الإحلال واستبدال مركبات التوك توك بسيارات بديلة من طراز "كيوت"، في إطار خطة المحافظة لتنظيم منظومة النقل داخل الأحياء والطرق الرئيسية.



وقال مرعي، في تصريحات لمصراوي، إن المحافظة وضعت منظومة متكاملة تعمل كحلقة وصل بين ملاك مركبات التوك توك والمصانع والتجار، بما يسمح لأصحاب المركبات بتسليمها أو بيعها لاستبدالها بالسيارة الجديدة "كيوت"، بهدف دعم السائقين وتحسين شكل المرور والخدمات المقدمة للمواطنين.



وأوضح السكرتير العام المساعد، أن التطبيق الفعلي للمبادرة بدأ في عدد من المناطق، على رأسها حي الهرم.



وأشار إلى أن السيارة البديلة "كيوت" هي مركبة خفيفة منتجة محليًا داخل مصانع وزارة الإنتاج الحربي، مؤكدًا أن السيارة تعمل بالغاز الطبيعي والبنزين، ويمكن ترخيصها في المرور كسيارة عادية، مما يضمن تحديد هوية السائق والالتزام الكامل باشتراطات قانون المرور، ويقضي على العشوائية المرتبطة بمركبات التوك توك.



وأشار إلى أن سعر المركبة الجديدة يبلغ 200 ألف جنيه، ويحصل مالكها بعد الترخيص على دعم نقدي بقيمة 10 آلاف جنيه كاش باك من المحافظة بالتنسيق مع الشركة الموزعة، إضافة إلى 1000 جنيه أخرى لمساعدة السائقين في إجراءات الترخيص.



وشدد على أن المبادرة اختيارية وليست إجبارية، موضحًا أن منظومة الإحلال قائمة منذ سنوات بهدف تنظيم أوضاع التوك توك الذي ساعد كثيرًا من الأسر على كسب الرزق، وله جمهور من المواطنين في عدد من المناطق، لكنه يحتاج إلى تنظيم وضبط.



وأكد على أنه لا يجوز استلام السيارة البديلة دون تقديم بطاقة رقم قومي واضحة بها محافظة الجيزة، وأن يكون المتقدم على الأقل حاصلًا على شهادة محو الأمية، كشرط أساسي للانضمام للمنظومة.