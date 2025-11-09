التموين تكشف عن مبادرة جديدة لتعويض انسحاب شركات الزيت الحر

أكد أحمد كمال، مساعد وزير التموين والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن انسحاب شركات القطاع الخاص من مبادرة تثبيت أسعار الزيت الحر لا يعني انقطاع السلعة، بل يدفع الوزارة لتفعيل خطط بديلة فورية.

وقال كمال، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" على قناة "إم بي سي مصر"، إن الوزارة تمتلك مخزونًا استراتيجيًا من الزيت المدعوم يغطي احتياجات المواطنين، وأن أي نقص في الزيت الحر سيتم تعويضه عبر آليات جديدة تضمن استقرار الأسعار والتوافر في الأسواق.

وأضاف أن المبادرة السابقة كانت ناجحة في مرحلتها لكن الظروف الاقتصادية العالمية والمحلية فرضت تغييرات.

وأشار إلى أن الشركات واجهت ضغوطًا في التكاليف، مؤكدًا أن الوزارة لن تترك السوق دون تدخل، وأن هناك تنسيقًا مع الجهات المعنية لإطلاق مبادرة تموينية جديدة تشمل عروضًا وكميات إضافية من الزيت بأسعار مدعومة جزئيًا، مع التركيز على منافذ التموين والمجمعات الاستهلاكية للوصول لأكبر شريحة من المواطنين.

وعن المبادرة الجديدة أوضح المتحدث باسم الوزارة: "طرح عبوة 700 مللي زيت خليط بمبلغ 46.60 جنيهًا في 1060 مجمع استهلاكي على مستوى الجمهورية بدءًا من اليوم، كما تم الاتفاق على طرح زيت الطعام "زمزم" المُنتج بالشركة القابضة للصناعات الغذائية في 4 فروع بالسويس والإسكندرية والشيخ زايد والعاشر من رمضان بأسعار مخفضة".

وتابع كمال أن الزيت المدعوم لا يزال العمود الفقري للمنظومة، مؤكدًا أن ملايين الأسر تستفيد منه يوميًا دون انقطاع، مشددًا على أن الوزارة زادت الكميات المطروحة في المنافذ الحكومية لتعويض أي تأثير محتمل من انسحاب القطاع الخاص، وأن هناك متابعة يومية للأسعار في الأسواق الحرة لمنع أي استغلال أو مبالغة.

وأكد أن المبادرة الجديدة ستكون أكثر مرونة واستجابة للواقع، مشيرًا إلى أنها قد تشمل شراكات مع منتجين محليين أو مستوردين جدد، موضحًا أن الهدف الأساسي هو حماية المواطن من تقلبات الأسعار وضمان توافر السلعة الأساسية بجودة عالية وأسعار في متناول الجميع، مع التأكيد على أن الدولة لن تتهاون في مواجهة أي محاولات للتلاعب.