علق الإعلامي عمرو أديب على تتويج النادي الأهلي بلقب كأس السوبر المصري للمرة الـ16 في تاريخه، عقب فوزه على منافسه الزمالك بهدفين مقابل لا سيء.

قال أديب، خلال برنامجه "الحكاية"، عبر فضائية "mbc مصر": "الأهلي بطل السوبر بإمكانيات وفلوس لا قبل لنا بها، الأهلي لعب بـ10 مهاجمين وجول، إحنا كنا بنلاعب فريق وحكم وفار ومعلق، الخطيب وياسين منصور شطار وبيعرفوا يجيبوا الفلوس من الهوا، واحنا مش عارفين ندفع مرتبات العاملين"

وأضاف مقدم برنامج "الحكاية": "يا ناس طلعوا الزمالك مني، الأهلي لازم يكسب وياخد كل حاجة، طب فين المتعة؟.. نفسي في شوية عدالة كروية، ده حتى معلق ماتش السوبر كان فرحان بفوز الأهلي".

وتابع أديب: "ألبس الجلابية بالمقلوب أو بالمعدول مش فارقة، ليه البطولات كلها محسومة للأهلي، فيه نادي في الكوكب بيكسب كل المسابقات، الأهلي مش الفائز ده الزمالك الغلبان اللي اتغلب".

وأكمل الإعلامي عمرو أديب: "حتى جوجل بيحتفل بفوز الأهلي، مش بس جوجل ده حتى الهوا أهلاوي، أرجوكم خدونا معاكم وطرطشوا حنية على باقي فرق الدوري، دول سابوا كل حاجة وحفلوا عليا".