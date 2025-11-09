قام قداسة البابا تواضروس الثاني، اليوم الأحد، بجولة تفقدية في إيبارشية ٦ أكتوبر وذلك عقب تدشين كاتدرائية السيدة العذراء والقديس مار مرقس الرسول بمدينة ٦ أكتوبر، شاركه فيها المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، وقيادات المحافظة.

بدأت الجولة بوضع حجر أساس مستشفى سندة التابعة لإيبارشية ٦ أكتوبر، ثم توجه قداسته والسيد المحافظ إلى مدينة هرم لايف حيث تم افتتاح مدرسة "Virgin Mary" وتم استقبالهما بالورود ورفعا الستار عن اللوحة التذكارية التي تؤرخ لافتتاح المدرسة والتقط صورة تذكارية لهذة المناسبة، ثم تفقدا بعض الفصول، أقيم بعدها حفل بمناسبة الافتتاح تضمن فيلمًا تسجيليًّا لمراحل بناء المدرسة وإمكانياتها والسعة الاستيعابية لها حيث تحوي قسمين أحدهما للغات والقسم الآخر القسم الدولي.

واختتمت الجولة بزيارة كنيسة الشهيد مار جرجس بمدينة الفردوس وهناك كان افتتاح مركز البطل الطبي الذي يحوي وحدات غسيل كلوي (٨ وحدات ومخطط أن يصل عددها إلى ٢٤ وحدة) وعيادات خارجية في تخصصات أسنان، رمد، باطنة، أورام، عظام، جراحة، تحاليل، كما تم افتتاح نادٍ رياضي وآخر اجتماعي.