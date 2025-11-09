وزير الأوقاف: المشاركة فى الانتخابات واجب وطنى وأخلاقى

أكد الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف أن الواجب الوطني الأول هو أن يبادر كل مصري بالمشاركة الإيجابية في الانتخابات، والتوجه إلى المقار الانتخابية للإدلاء بصوته في هذا الاستحقاق الدستوري والوطني، مشددا على أن المشاركة في الانتخابات واجب وطني وأخلاقي، وأن الأمم لا تنهض إلا بمشاركة أبنائها في اتخاذ قراراتها.

وقال الأزهري في بيان "إن المشاركة في الانتخابات تعد من أسمى صور الأمانة، حيث يسهم المواطن في اختيار من يتحمل مسؤولية الوطن"، مشددا على أن الصوت أمانة، والإخلاص للوطن عبادة.

وأشار إلى أن المشاركة في الانتخابات تعكس الوفاء للوطن، وتُعد تعبيرًا عن الوعي والانتماء والمسؤولية، مضيفا أن "الوطن لا يبنى بالحياد بل بالفعل والمبادرة، فانتخابات الوطن هي تجديد لعهد المواطنة وتجسيد لإرادة الشعب".

اقرأ أيضًا:

صور.. مصادرة عدد من مركبات التوك توك بالقاهرة تنفيذًا لقرار حظر السير

مراسلة "القاهرة الإخبارية": جيش الاحتلال يضلل التغطية الإعلامية لغزة