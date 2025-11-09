إعلان

وزير الأوقاف: المشاركة فى الانتخابات واجب وطنى وأخلاقى

كتب- محمود مصطفى أبو طالب:

09:18 م 09/11/2025

الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أكد الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف أن الواجب الوطني الأول هو أن يبادر كل مصري بالمشاركة الإيجابية في الانتخابات، والتوجه إلى المقار الانتخابية للإدلاء بصوته في هذا الاستحقاق الدستوري والوطني، مشددا على أن المشاركة في الانتخابات واجب وطني وأخلاقي، وأن الأمم لا تنهض إلا بمشاركة أبنائها في اتخاذ قراراتها.

وقال الأزهري في بيان "إن المشاركة في الانتخابات تعد من أسمى صور الأمانة، حيث يسهم المواطن في اختيار من يتحمل مسؤولية الوطن"، مشددا على أن الصوت أمانة، والإخلاص للوطن عبادة.

وأشار إلى أن المشاركة في الانتخابات تعكس الوفاء للوطن، وتُعد تعبيرًا عن الوعي والانتماء والمسؤولية، مضيفا أن "الوطن لا يبنى بالحياد بل بالفعل والمبادرة، فانتخابات الوطن هي تجديد لعهد المواطنة وتجسيد لإرادة الشعب".

اقرأ أيضًا:

صور.. مصادرة عدد من مركبات التوك توك بالقاهرة تنفيذًا لقرار حظر السير

مراسلة "القاهرة الإخبارية": جيش الاحتلال يضلل التغطية الإعلامية لغزة

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الانتخابات انتخابات مجلس النواب 2025 أسامة الأزهري وزير الأوقاف

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان