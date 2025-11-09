قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن القمة العالمية لصناعة التعهيد تمثل محطة بارزة تعكس الطفرة الكبيرة التي يشهدها قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مصر، كما تجسد الثقة المتزايدة التي تحظى بها الدولة على الصعيدين الإقليمي والدولي، وقدرتها على الحفاظ على استقرارها الاقتصادي رغم ما يمر به العالم من تحديات.

أوضح مدبولي خلال كلمته أمام القمة العالمية لصناعة التعهيد، أن الدولة المصرية ماضية بخطى ثابتة نحو بناء اقتصاد قوي ومستدام يقوم على الشفافية والاستقرار والثقة، موضحا أن الحكومة تضع في مقدمة أولوياتها حاليا تهيئة مناخ أعمال مرن وقابل للتنبؤ، يضمن تنافسية حقيقية ويحفز القطاع الخاص على التوسع والنمو على المدى الطويل.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، أن الحكومة نفذت حزمة من الإصلاحات الهيكلية العميقة، استهدفت تسهيل إجراءات الاستثمار عبر التحول الرقمي الكامل للمنظومتين الضريبية والجمركية، وتبسيط تخصيص الأراضي، وتسريع الحصول على التراخيص، بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن النظام المالي المصري يعمل بكفاءة عالية لضمان التزامات الدولة المالية، مع الحفاظ على التوازن بين متطلبات التنمية والإنفاق العام والاستثمار المحلي، مؤكدًا أن المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي يضمن اتساق السياسات الاقتصادية ومرونتها وتكاملها بين مختلف القطاعات، بما يعزز استدامة النمو ويدعم مسار التنمية الشاملة في البلاد.

