سمير عمر: الجمهور متعدد المطالب ودورنا تلبية احتياجاته

كشف سمير عمر، رئيس قطاع الأخبار بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عن متابعته لثورة التطور التكنولوجي، ومنها الذكاء الاصطناعي، وتأثيره على أدوات الإعلام.

وقال عمر خلال كلمته بالجلسة الختامية لمنتدى مصر للإعلام 2025، إنه لا يعتمد على الذكاء الاصطناعي في مجال عمله الإعلامي؛ نظرًا لعدم دقة معلوماته.

وحَكَى عمر موقفًا لافتًا حدث معه، عندما كتب مقالًا حول تزييف كتابات بعض رموز التصوف، مثل ابن عطاء الله السكندري وغيره، مؤكدًا أنه لاحظ انتشار كثير من المقولات على الإنترنت تشبه مقولاتهم، ولكنه لا يشعر أنها هي ذاتها، وعندما عاد إلى الكتب اكتشف أنها مختلفة بالفعل، وعندما أجرى بحثًا عليها على الإنترنت وجد أن الأقوال المزيفة تحظى على انتشار أوسع من الأقوال الأصلية.

وحول سيطرة السوشيال ميديا على مجال العمل الإعلامي، قال عمر: "الجمهور ليس كتلة واحدة، فهناك اختلاف في مطالبه، ودورنا كصحفيين تلبيةُ مطالب الجمهور، دون أن يُغيِّرَ أحدٌ من تخصصه".

وجاء ذلك خلال كلمته بالجلسة الختامية لمنتدى مصر للإعلام 2025، التي تنعقد تحت عنوان "هل نحن على الطريق الصحيح؟".