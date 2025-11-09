"التموين" تبدأ طرح الزيوت الحرة بأسعار مخفضة في فروع هايبر وان



قال بيان صادر عن وزارة التموين، إنه في إطار حرصها على توفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة وتخفيف الأعباء عن كاهل الأسرة المصرية، أعلن الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، بدء طرح الزيوت الحرة بأسعار مخفضة من إنتاج الشركة القابضة للصناعات الغذائية داخل فروع سلسلة هايبر وان.



جاء ذلك خلال اجتماع عقده الوزير اليوم، بحضور الدكتور علاء ناجي الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية، وأحمد كمال مساعد الوزير والمتحدث الرسمي للوزارة.



وخلال اللقاء، أكد الدكتور شريف فاروق على أهمية توفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار عادلة، مشددًا على أن التعاون مع القطاع الخاص يمثل عنصرًا أساسيًا في ضبط الأسواق وتحقيق التوازن السعري.



وأوضح الوزير أنه تم الاتفاق على طرح زيت الطعام "زمزم" المنتج بالشركة القابضة للصناعات الغذائية، وزيت "توب فاليو" بفروع سلسلة هايبر وان الأربعة (السويس – الإسكندرية – الشيخ زايد – العاشر من رمضان) بأسعار مخفضة.



وأشار إلى أنه سيتم طرح عبوة زيت خليط سعة 700 مللي بسعر 46.60 جنيهًا، وذلك بدءًا من اليوم الأحد الموافق 9 نوفمبر 2025 بجميع فروع "هايبر وان" ومنافذ المجمعات الاستهلاكية التابعة للوزارة.



من جانبه، أكد ممثل سلسلة هايبر وان التجارية أهمية التعاون المستمر مع وزارة التموين والشركة القابضة للصناعات الغذائية، موضحًا أن طرح الزيوت بأسعار مخفضة يأتي ضمن مبادرة خفض الأسعار التي تستهدف دعم المستهلكين وتوفير السلع بجودة وسعر مناسبين.



وفي السياق ذاته، أوضح الدكتور علاء ناجي الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية، أن الشركة ستعمل على توفير وتدبير كميات إضافية من الزيوت الحرة وطرحها بفروع "هايبر وان"، إلى جانب الكميات التي يتم طرحها بالمجمعات الاستهلاكية على مستوى الجمهورية.