باسم يوسف ينشر صورته بالجلابية: "كنا ترند قبل الترند"

كتب : مصراوي

02:23 م 09/11/2025

الإعلامي باسم يوسف

القاهرة - مصراوي:

نشر الإعلامي الساخر باسم يوسف، صورته مرتدياً "الجلابية" عبر حسابه على موقع فيسبوك اليوم الأحد، معلقًا: "كنا ترند قبل الترند".

تعود الصورة التي شاركها باسم يوسف إلى العام الماضي، حين فاجأ متابعي الموسم السابع برنامج "arabs got talent" مرتدياً زيًّا صعيديًّا يتضمن الجلباب مع الشال والطاقية، وذلك خلال الحلقة الثامنة من البرنامج.

يأتي ذلك بعدما ظهر الإعلامي عمرو أديب في حلقة برنامجه مساء أمس، مرتديًَا الجلباب الصعيدي، ردًا على الجدل الذي أثارته سمر فودة، ابنة المفكر الراحل فرج فودة، بشأن "عم رشاد" الذي ظهر بـ"الجلابية الصعيدي" خلال زيارته للمتحف المصري الكبير.

وخلال الحلقة، قال أديب: "أنا سعيد بجد وأحس بفخر.. البس جلابية كل يوم بسعادة"، مؤكدًا أن هذا الزي يمثل جزءًا أصيلاً من الهوية المصرية.

وأكد أديب أن "الجلباب يمثل تراكمًا حضاريًا يربط المصريين بتاريخهم، هذا الجلباب بدأ مع الحضارة الفرعونية ثم استمر ووصل إلى صعيد مصر ووجه بحري".

باسم يوسف فيسبوك Arabs Got Talent

