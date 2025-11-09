أرواح في المدينة تدخل عالم عبدالوهاب بمعهد الموسيقى

كتب- محمد شاكر:

تعقد دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبدالسلام، ضمن برنامج النشاط الثقافي والفكري بإشراف رشا الفقي، أمسية من سلسلة لقاءات "أرواح في المدينة"، إعداد وتقديم الكاتب الصحفي محمود التميمي، والتي يضمها مشروعه الثقافي القاهرة عنواني، تحت عنوان "مريت على بيت الحبايب".

تستعرض الأمسية عالم الموسيقار محمد عبد الوهاب، وتتناول ملامح مسيرته الفنية الخالدة التي شكّلت صفحات بارزة في سجلات الإبداع المصري والعربي، إلى جانب عدد من المواقف الإنسانية الثرية المعبرة عن تكوين شخصيته الفريدة.

وذلك في السادسة مساء الثلاثاء 11 نوفمبر بمعهد الموسيقى العربية ويسبقها زيارة لمتحفه بالمبنى الأثري تبدأ في الخامسة مساء.

يأتي اللقاء برعاية وزارة الثقافة ودار الأوبرا المصرية وضمن الفعاليات الهادفة إلى إعادة إحياء سيرة الرموز في مختلف مجالات الإبداع باعتبار سلسلة لقاءات "أرواح في المدينة" والتي يضمها مشروع القاهرة عنواني من مسارات حفظ الذاكرة الوطنية للمصريين.