تقلبات سريعة.. الأرصاد تحذر من حالة عدم استقرار في الأحوال الجوية

وزير الكهرباء يجتمع ببعض رؤساء الشركات للوقوف على الواقع الفعلي للمنظومة

أكد الدكتور زاهي حواس وزير الآثار الأسبق، أن لديه أمنيتين ويشعر أنه سيحققهما قريبا؛ الأولى هي الكشف عن مقبرة إيمحتب عبقري العمارة الذي بني هرم زوسر أول هرم في التاريخ، والأمنية الثانية هي العثور على مقبرة نفرتيتي.

وأضاف حواس، خلال الجلسة الحوارية حول أسرار الفراعنة التي أقيمت ضمن فعاليات معرض الشارقة الدولي للكتاب 2025، وسط حضور كبير، وأدارها الإعلامي أنس بوخش: المهندس العبقري إيمحتب، هو أول من حول البناء من الطوب اللبن إلى البناء بالحجر، وأول من وضع عامود وسقف في التاريخ.

ولفت حواس إلى أن الكشف عن مقبر إيمحتب سيكون أهم اكتشاف أثري في التاريخ، وربما أعظم من اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون، وأن لديه أدلة على وجود هذه المقبرة.

وكشف حواس أنه لا يؤمن بلعنة الفراعنة التي ارتبطت بوفاة اللورد كارنارفون بعد اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون بشهور قليلة، والتي ظهرت بعدها الكثير من القصص الغريبة.

وفي سياق آخر التقى الدكتور زاهي حواس، بالدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وذلك خلال افتتاحه للمعرض.

وقدم حواس هدية استثنائية لحاكم الشارقة، وهي "أعظم كتاب كُتب عن الآثار المصرية"، والذي أطلق عليه الدكتور حواس لقب "زعامة العلماء رقم واحد".

يعتبر الكتاب المقدم "أعظم كتاب كُتب عن الآثار المصرية"، والذي يزن 18 كيلوغرامًا.

استمع الدكتور سلطان القاسمي إلى شرح مفصل من الدكتور زاهي حواس حول محتوى الكتاب وأهميته والجهد المبذول في إعداده.

حضر مراسم تقديم الكتاب المصور الإيطالي الشهير، ساندروا فانيتي، الذي شارك في إنجاز هذا العمل الفني والعلمي الضخم.

يُعد هذا اللقاء وتبادل الكتب القيمة تأكيدًا على الروابط الثقافية والعلمية بين الحضارة المصرية العريقة ودولة الإمارات العربية المتحدة، وإبرازًا لدور معرض الشارقة الدولي للكتاب كمنصة عالمية للعلماء والمثقفين.