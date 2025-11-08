تقلبات سريعة.. الأرصاد تحذر من حالة عدم استقرار في الأحوال الجوية

وزير الكهرباء يجتمع ببعض رؤساء الشركات للوقوف على الواقع الفعلي للمنظومة

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد تواجه حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية خلال هذه الفترة.

خلال مداخلة هاتفية عبر قناة الحدث اليوم، أشارت غانم إلى أن هذه التقلبات السريعة في درجات الحرارة بين النهار والليل تضع المواطنين في حيرة شديدة بشأن اختيار الملابس المناسبة، ما بين الصيف وشتاء.

وأضافت غانم، أن درجات الحرارة خلال فترة النهار تكون في معدلاتها المعتادة لهذا الوقت من العام، حيث تتراوح بين 27 و29 درجة مئوية تحت سماء مشمسة تميل إلى الدفء.

وتابعت موضحة: "على النقيض، تتحول الأجواء مع حلول المساء إلى برودة ملموسة، مما يستوجب الاستعداد لها".

وحذرت عضو هيئة الأرصاد من ظاهرة أخرى تصاحب هذه الفترة، مؤكدة على أن الشبورة المائية قد تظهر بشكل كثيف في الصباح الباكر على العديد من الطرق، وخاصة الزراعية والسريعة منها.

وشددت على ضرورة أن يتوخى قائدي السيارات أقصى درجات الحذر، مبيّنة أن هذه الشبورة تبدأ في الاختفاء تدريجيًا مع شروق الشمس وبعد الساعة الثامنة صباحًا.