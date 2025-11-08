رئيس القابضة للمياه يتفقد محطة الصرف الصحي بالأميرية

قام المهندس أحمد جابر شحاتة، القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، بزيارة ميدانية إلى شركة الصرف الصحي بالقاهرة الكبرى، حيث كان في استقباله المهندس عادل حسن، رئيس مجلس إدارة الشركة، وعدد من القيادات التنفيذية بالشركة.

استهل المهندس أحمد جابر زيارته بعقد اجتماع موسع مع رئيس الشركة وقياداتها، تابع خلاله منظومة العمل داخل الشركة وأبرز الإدارات الفنية والإدارية، مؤكدًا أهمية تعزيز التشغيل الذاتي داخل الشركات التابعة بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وترشيد النفقات، مع ضرورة تبادل الخبرات بين الشركات والاستفادة من التجارب الناجحة لتطوير الأداء ورفع كفاءة محطات الصرف والمظهر العام لها.

عقب الاجتماع، أجرى المهندس احمد جابر جولة داخل ديوان عام الشركة شملت غرفة السيرفر المركزي ووحدة الطوارئ، حيث اطلع على منظومة الربط الإلكتروني وآلية المتابعة الفورية لغرف العمليات.

ثم توجه إلى محطة الأميرية للصرف الصحي، حيث تفقد عنابر المحطة القديمة، وعنبر التوسعات واستمع إلى شرح تفصيلي من مسؤولي المحطة حول مراحل التشغيل وأحدث أنظمة المعالجة المستخدمة.

جدير بالذكر أن الطاقة التصميمية لمحطة النفق (الاميرية) نحو 2.428 مليون متر مكعب يوميًا، وتضم المحطة 8 طلمبات رئيسية، وقد بدأ تشغيل محطة النفق عام 1992، وتخدم المحطة منظومة نقل المياه من محطة الخصوص الجديدة إلى محطة الفلّاح وصولًا إلى محطة معالجة المياه بالجبل الأصفر، وتخدم نحو 60% من سكان القاهرة.

وقدم المهندس عادل حسن، عرضا تقديما تناول إمكانيات الشركة الفنية والبشرية، واستعراض التحديات والمعوقات التي تواجه سير العمل، إلى جانب عدد من المقترحات والحلول العملية لتحسين كفاءة التشغيل ورفع مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.

كما شهد المهندس أحمد جابر خلال الزيارة اصطفاف معدات شركة الصرف الصحي بالقاهرة، وتابع عن قرب مدى جاهزيتها واستعدادها للتعامل مع أي طارئ، مشيدًا بحالة الانضباط والتنظيم التي ظهرت بها الفرق الفنية والمعدات الميدانية.

وأكد على أهمية الجاهزية الدائمة والتنسيق المستمر بين فرق الطوارئ وغرف العمليات لضمان سرعة الاستجابة في مختلف الظروف الجوية والمواقع الحيوية.