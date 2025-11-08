"من مكة إلى العالم".. تحويل مؤتمر ومعرض الحج والعمرة إلى منصة مستدامة

كتب- محمد أبو بكر:

أكد الدكتور غسان النويمي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الحج والعمرة بالسعودية، أن مؤتمر ومعرض الحج والعمرة يمثل محطة أساسية في إطار التحضير المبكر للموسم القادم، مشيرًا إلى أنه يجمع تحت مظلته مختلف شركاء المنظومة العاملة في خدمة ضيوف الرحمن.

وأوضح "النويمي"، خلال مؤتمر الحج والعمرة النسخة الخامسة، اليوم السبت، أن المؤتمر استطاع خلال السنوات الأربع الماضية استقطاب أكثر من 500 متحدث و450 ألف زائر، لافتًا إلى أن التوقعات تشير إلى استقبال 150 ألف زائر خلال الدورة الحالية.

وأشار المتحدث الرسمي، إلى أن حجم العمل في تنظيم هذا الحدث، استثنائي، حيث يقام المعرض على مساحة تبلغ 60 ألف متر مربع، مضيفًا أن الوزارة تسعى من خلاله إلى تحويل هذه المنصة إلى منصة مستدامة تعمل على مدار العام بالتعاون مع شركاء المنظومة المختلفة.

وأوضح أن شعار المؤتمر هذا العام "من مكة إلى العالم"، يجسد امتداد رؤية المملكة في جعل مكة المكرمة منارة للمعرفة والإسلام والمسلمين، مؤكدًا أن المملكة تضطلع بدور محوري من خلال منظومة متكاملة في إدارة وتنظيم مواسم الحج والعمرة بنجاح، بالتنسيق مع مئات الجهات من مختلف القطاعات الحكومية والخاصة والقطاع الثالث.

