هيئة الاستعلامات: اهتمام إعلامي دولي بتغطية انتخابات النواب

كتب- محمد نصار:

صرح الكاتب الصحفي ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، بأن الهيئة قد استكملت استعداداتها بشأن تنظيم تغطية وسائل الإعلام الأجنبية لانتخابات مجلس النواب، وفقًا لذات الإجراءات التي تم اتباعها في انتخابات مجلس الشيوخ.

وبحسب بيان صادر عن الهيئة اليوم، تقرر الاستمرار في العمل بالاعتمادات والتصاريح لعدد 86 مؤسسة إعلامية أجنبية، تنتمي إلى 32 دولة من مختلف دول العالم.

وأشار إلى أن أن هذه المؤسسات تشمل 21 وكالة أنباء عالمية و6 شبكات إذاعة وتليفزيون إقليمية وعالمية، و25 قناة تليفزيونية أجنبية، و23 صحيفة ومجلة من بينهم 3 مواقع إخبارية وإلكترونية، وتنتمي جميعها إلى 32 دولة، من بينها: الولايات المتحدة، كندا، كوبا، إسبانيا، ألمانيا، النمسا، إيطاليا، بريطانيا، بلجيكا، سويسرا، فرنسا، هولندا، الصين، اليابان، بنجلاديش، تركيا، روسيا، فيتنام، الأردن، الإمارات، الجزائر، السعودية، العراق، الكويت، المغرب، اليمن، تونس، سلطنة عمان، سوريا، فلسطين، قطر، ليبيا.

وأضاف رئيس هيئة الاستعلامات، أنه تمت إقامة غرفة عمليات بالمركز الصحفي للمُراسلين الأجانب التابع للهيئة لتنظيم ومتابعة عمل الإعلام الأجنبي خلال تغطية العملية الانتخابية، وتم تخصيص 4 خطوط اتصال هاتفي مباشر، فضلًا عن وسائل الاتصال الأخرى (البريد الإلكتروني - رسائل تطبق واتساب) للتأكد من انتظام عملهم وقيامهم بمهامهم الإعلامية وتقديم التيسيرات اللازمة لهم، وإمدادهم بالبيانات الرسمية واتخاذ الإجرءات اللازمة لتذليل أي عقبات تعوق عملهم، إضافة إلى التأكد من التزامهم بالمعايير المهنية للعمل الإعلامي في مثل تلك التغطيات، وتقويم عملها عند تجاوز تلك المعايير.

كما تمت إقامة غرفة عمليات مشتركة من قطاعي الإعلام الخارجي والمعلومات بالهيئة، لمتابعة ما يتم نشره في وسائل الإعلام الأجنبية، ويتم بها رصد وترجمة وتحليل مضمون كل ما ينشر ويُبث عن الانتخابات في أنحاء العالم، والعمل على تصحيح ما قد يُنشر من معلومات مغلوطة أو غير دقيقة بها.

وبدأ قطاع الإعلام الداخلي بالهيئة، من خلال مراكز الإعلام الداخلي بمحافظات الجمهورية، بتنظيم مجموعة من حملات التوعية، بأهمية المشاركة السياسية بشكل عام، والمشاركة في الانتخابات بشكل خاص، مع التركيز على مفاهيم المواطنة والولاء والانتماء، وكان من بينها حملة "مصر لكل ولادها".

