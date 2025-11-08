الرئيس التنفيذي للمتحف المصري الكبير: خسيت 8 كيلو بسبب حفل الافتتاح

كتب- محمد شاكر وعمرو صالح:

قال الدكتور أحمد غنيم، الرئيس التنفيذي للمتحف المصري الكبير، إنه لم يكن يعرف النوم أو الأكل طوال أيام التحضير لافتتاح المتحف، مؤكدًا: " اللي يعرفني من زمان يلاحظ اني خسيت 8 كيلو في الكام يوم اللي فاتوا".

وأضاف "غنيم"، خلال كلمته ضمن فعاليات النسخة الثالثة من منتدى مصر للإعلام، اليوم: بعد الافتتاح زادت الأعباء أكثر بسبب المشكلات اليومية للتشغيل، وبالتالي لم أستعيد راحتي حتى الآن.

وتابع الرئيس التنفيذي للمتحف المصري الكبير: بحكم أن المتحف هيئة اقتصادية أرغب في أن يكون له دخل اقتصادي، ومن المفترض أن يكون لنا مسرح بالمتحف مثل متحف الحضارة، ولكن للأسف لم يتم ذلك، ووجدت الموجود 400 كرسي فقط، وهذا أمر غير مجدي اقتصاديًا.

وواصل: بالنسبة للحفلات في المتحف المصري الكبير، فإننا نراجع جميع التفاصيل الخاصة بالحفل، ولا نوافق إلا على حفل يناسب المجتمع، والقصة هنا تخضع للأذواق الفنية وبعض المطربين لا يأتون على هوى كثير من الجمهور، وبالتالي نعرف أنه سيكون هناك هجومًا علينا بعد فترة من هذه الحفلات.

