برلماني يقدم 5 اقتراحات لتحقيق الاكتفاء الذاتي من اللحوم والأعلاف

تقدم النائب خالد طنطاوي، عضو مجلس النواب، بسؤال إلى الحكومة بشأن خطتها لتحقيق الاكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء وتنمية الثروة الحيوانية والأعلاف، تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة تعزيز الأمن الغذائي للمواطن المصري.

وأكد "طنطاوي"، أن اللحوم الحمراء تمثل ركيزة أساسية في منظومة الأمن الغذائي، وأن الاعتماد على الاستيراد في تلبية الاحتياجات المحلية يشكل عبئًا على الموازنة العامة للدولة ويجعل السوق عرضة للتقلبات العالمية، داعيًا الحكومة إلى وضع رؤية متكاملة تحقق الاكتفاء الذاتي وتفتح آفاق التصدير للأسواق الإقليمية.

وطرح النائب 6 تساؤلات رئيسية أمام الحكومة حول هذا الملف الحيوي: ما هي الخطة الزمنية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء؟،

وكيف تتعامل الحكومة مع أزمة ارتفاع أسعار الأعلاف وتأثيرها على المربين؟، وما الإجراءات التي تم اتخاذها لتطوير مزارع الثروة الحيوانية الحكومية والخاصة؟، وهل هناك تنسيق بين وزارات الزراعة والتموين والمالية لضبط سوق اللحوم وتحقيق التوازن السعري؟، وما دور الدولة في دعم مشروعات التربية الصغيرة والمتوسطة في القرى والمراكز؟، وكيف يمكن تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في صناعة الأعلاف والمجازر الحديثة؟.

كما قدم "طنطاوي"، 5 اقتراحات قابلة للتنفيذ لضمان تحقيق الاكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء والتوجه نحو التصدير، تشمل: تخصيص أراضٍ ومناطق جديدة لإقامة مزارع نموذجية تعتمد على التكنولوجيا الحديثة في التربية والتسمين، وإنشاء مجمعات متكاملة للأعلاف بأسعار مناسبة لتقليل تكلفة الإنتاج على المربين، وتوفير قروض ميسرة ودعم فني لصغار المربين ضمن مبادرة “حياة كريمة” لتوسيع قاعدة الإنتاج الحيواني، وتفعيل نظم التتبع والرقابة البيطرية لضمان جودة اللحوم وتحسين معدلات الإنتاج والتصدير، وإطلاق مشروع وطني لتحديث السلالات المحلية ورفع معدلات الإنتاج من اللحوم والألبان.

وأشار "طنطاوي"، إلى أن تحقيق الاكتفاء الذاتي من اللحوم ليس مجرد هدف اقتصادي، بل قضية أمن قومي تتعلق بصحة المواطن واستقرار الأسواق، مؤكدًا أن دعم المربين وتوفير الأعلاف بأسعار عادلة هما الأساس لأي نجاح في هذا الملف.

وأوضح أن مصر تمتلك جميع المقومات اللازمة لتحقيق هذا الهدف، من أراضٍ ومياه ومناخ مناسب وكوادر بيطرية مؤهلة، لكنها تحتاج إلى تنسيق حكومي حقيقي ورؤية تنفيذية واضحة تضع المواطن والمربي في قلب السياسات الزراعية والغذائية للدولة.

