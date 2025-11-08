سحب على القاهرة وتحذير من الشبورة.. الأرصاد تعلن طقس الساعات المقبلة

كتب- أحمد عبدالمنعم:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود اليوم السبت طقس خريفي مائل للبرودة في الصباح الباكر، مائل للحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل الحرارة في أول الليل مائل للبرودة في آخره.

كما توقعت تكون شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق.

وتظهر بعض السحب المنخفضة على مناطق من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة قد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق.