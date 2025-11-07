نفاد التذاكر ونظام جديد للحجز.. ماذا يحدث في المتحف المصري الكبير؟

شهد المتحف المصري الكبير اليوم إقبالا كثيفًا من الزائرين اليوم سواء المصريين أو السائحين الأجانب على حد سواء.

وقررت إدارة المتحف المصري الكبير، اليوم، بعد ارتفاع أعداد الزائرين وتكدس الجمهور أمام المتحف، إلى وقف حجز التذاكر حتى غدا السبت؛ لتكتفي بالحجوزات التي تخطت 25 ألف تذكرة وترجئ حجز التذاكر الجديدة إلى غدا.

وفي هذا السياق، قررت وزارة السياحة والآثار، بحسب بيانها الرسمي، الجمعة، إلى إطلاق نظاما جديدًا لحجز التذاكر.

وقررت وزارة السياحة والآثار، قصر حجز وشراء تذاكر الزيارة ليوم غد السبت 8 نوفمبر، وأيام العطلات الرسمية ونهايات الأسبوع (الجمعة والسبت) على الموقع الإلكتروني الرسمي للمتحف فقط، من هنا.

ووفقاً للقرار الجديد، سيتم وقف عمليات حجز وبيع التذاكر من شبابيك التذاكر بالمتحف خلال هذه الأيام المحددة، على أن تستمر كالمعتاد في باقي أيام الأسبوع عبر الموقع الإلكتروني وشبابيك التذاكر معاً طبقا للطاقة الاستيعابية للمتحف.

ويأتي هذا الإجراء ضمن خطة تنظيم عملية الدخول وضمان تجربة زيارة متميزة وآمنة للزائرين، بما يتماشى مع الطاقة الاستيعابية للمتحف، ويسهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة وتحسين تجربة الزائرين.

وكشف الدكتور أحمد غنيم، الرئيس التنفيذي للمتحف المصري الكبير، عن أن منطقة الأهرامات بالجيزة شهدت اليوم حالة من التكدس الشديد للزائرين بعد توقف مؤقت في نظام حجز تذاكر المتحف المصري الكبير عبر المنصات الإلكترونية.

وأضاف "غنيم"، في تصريحات لمصراوي، أن ذلك دفع آلاف الزائرين والسياح إلى التوجه مباشرة نحو المنطقة الأثرية الشهيرة لعدم تفويت فرصة زيارة أبرز معالم مصر القديمة.

وفي سياق متصل، أكد الدكتور مجدي شاكر، كبير الأثريين بوزارة السياحة والآثار، أن هذا الإقبال الكثيف جاء نتيجة توجه السائحين إلى بدائل سياحية بعد توقف حجز تذاكر المتحف المصري الكبير، مشيرًا إلى أن الأهرامات ما زالت الوجهة الأكثر جذبًا للزوار من مختلف دول العالم.

وأضاف "شاكر"، في تصريحات لمصراوي، أن الأهرامات تشهد اهتمامًا خاصًا من السائحين، نظرًا لقيمتها التاريخية ومكانتها العالمية.

وأوضح كبير الأثريين، أن المتحف المصري الكبير يمثل نقلة نوعية في قطاع السياحة، لكن توقف الحجز مؤقتًا دفع العديد من الوفود السياحية لاختيار زيارة الأهرامات كخيار بديل.