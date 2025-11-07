

كتب - محمود مصطفى أبو طالب:

قال الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، إنه وقف على المنبر سنوات طويلة وألقى العديد من الخطب قبل أن يتولى منصبه في يوليو 2024.

وأضاف وزير الأوقاف، في تصريحات لمصراوي:" أحرص خلال الفترة الحالية على تمكين الآلاف من الأئمة ليصعدوا المنبر وإلقاء الخطب"، متابعًا:"وجودي خلف الأئمة داعمًا وموجّهًا أعمقُ أثرًا من اقتصار الخطاب عليّ وحدي".

وتابع الدكتور أسامة الأزهري:"لعلي أعود قريبًا إلى المنبر".



وقال الدكتور أسامة الأزهري، إن الوزارة قطعت خطوات ثابتة في عدة مسارات: أطلقنا برامج تدريبية متقدمة للأئمة في أكاديمية الأوقاف الدولية، تشمل: علوم الشريعة واللغة، بجانب مهارات التواصل والإعلام. وعزَّزنا المنظومة الرقمية للوزارة، فانتقلنا إلى اعتماد المنصات الإلكترونية في التقديم للمسابقات والبرامج التدريبية؛ ضمانًا للنزاهة والشفافية، بالتعاون مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة؛ وأطلقنا المنصة الرقمية التي يرتجى لها أن تكون من أكبر منصات العالم الدينية في غضون عامين، وارتقينا قدر المستطاع بالأحوال المادية للأئمة والخطباء، وتعمقنا في إقامة الشراكات المؤسسية مع مختلف مؤسسات الدولة والقطاع المدني، ووسّعنا من نطاق القوافل الدعوية لتصل إلى القرى والنجوع والمناطق الحدودية، بالتعاون مع الأزهر ودار الإفتاء.