الحج 2026.. الاشتراطات الصحية وضوابط التطعيمات قبل السفر

كتب- محمد أبو بكر:

كشف محمد عابد، عضو غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، تفاصيل القواعد والإجراءات المنظمة لرحلات الحج لموسم 1447هـ.

وأضاف "عابد"، في تصريحات لمصراوي، أن الاشتراطات الصحية المقررة من وزارة الصحة والسكان المصرية تتضمن ضرورة حصول الحجاج على تطعيم الالتهاب السحائي بجرعة واحدة من اللقاح الرباعي قبل السفر بمدة لا تقل عن 10 أيام ولا تزيد عن 5 سنوات، إلى جانب أي تطعيمات إضافية قد تقررها وزارة الصحة أو الجانب السعودي.

وأوضح عضو غرفة شركات السياحة، أن ضوابط الحج 2026 تتضمن ضرورة إثبات التحصين ضد كوفيد-19 أو إثبات التعافي منه للفئات الأكثر عرضة للمخاطر الصحية، مثل كبار السن ممن تجاوزت أعمارهم 65 عامًا، والحوامل، والمصابين بأمراض مزمنة كالقلب والجهاز التنفسي والفشل الكلوي وأمراض الدم الوراثية وضعف المناعة وأمراض الجهاز العصبي، وكذلك أهمية التطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية قبل السفر كجزء من الإجراءات الوقائية المقررة.

وشدد محمد عابد، على أن غرفة شركات السياحة أكدت ضرورة التزام الشركات بعدم دفع أي مبالغ مالية خارج منصة "نسك"، بما في ذلك مقدمات التعاقد أو العربون أو أي تجزئة لمبالغ العقود، مشيرة إلى أن جميع التعاملات المالية يجب أن تتم عبر المنصة الرسمية فقط، بما يضمن الشفافية الكاملة وحماية حقوق الحجاج والشركات.

وتابع: شددت غرفة شركات السياحة على التزام الشركات السياحية بشراء الهدي والأضاحي الخاصة بالحجاج حصريًا من القناة الرسمية الوحيدة وهي مشروع الأضاحي عبر منصة نسك، وأي مخالفة لهذه التعليمات ستُعرض الشركة للمساءلة القانونية والإدارية.

