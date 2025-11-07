"القومي للإعاقة" يشيد بقرار تفعيل آلية التسجيل التلقائي لغير القادرين

كتب- أحمد الجندي:

أشادت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة بموافقة مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعى برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تفعيل آلية التسجيل التلقائى لغير القادرين ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل، مؤكدة أن هذا القرار يدعم الفئات الأولى بالرعاية، التي من ضمنها الأشخاص ذوي الإعاقة، والذي ينعكس بطبيعة الحال على توسيع مظلة الحماية الاجتماعية، لتغطي جميع المحتاجين لهذا الدعم.

أوضحت "كريم" في بيان صحفي صادر عن المجلس، أن هذا القرار يسهم في تخفيف العبء عن كاهل الغير قادرين، ويعمل على القضاء على قوائم الانتظار، لأنه يستند في عمليات التسجيل إلى قواعد بيانات برامج الدعم النقدى "تكافل وكرامة"، المسجلة والمُعدة من قبل وزارة التضامن الاجتماعي، والتي سيتم تحديثها تلقائيًا، بمجرد تحديثها من قبل الوزارة المختصة، الأمر الذي ينعكس بطبيعة الحال على توفير الخدمات الصحية لهذه الفئات بشكل مجاني فور تسجيلهم في المحافظات التي تم تشغيل منظومة التأمين الصحي الشامل بها، وتمتع الغير قادرين أيضًا بها في المحافظات الأخرى فور التشغيل الرسمي للخدمة بها، تحقيقًا لمبدأ العدالة الصحية، لافته أن ذلك يُعد بمثابة انتصارًا حقيقيًا لإدارة ملف حقوق الإنسان في مصر أمام العالم أجمع، ويؤكد على التزام الدولة بإهتمامها بالدرجة الأولى بالفئات الأولى بالرعاية، ومد مظلة الحماية الاجتماعية لكافة فئات المجتمع.

