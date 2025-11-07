إقبال كثيف على السفارة المصرية في روما للتصويت في انتخابات البرلمان

إقبال كثيف على السفارة المصرية في روما للتصويت في

كتب- مصراوي:

شهدت العاصمة الإيطالية روما اليوم توافدا ملحوظا من أبناء الجالية المصرية على مقر السفارة المصرية للإدلاء بأصواتهم في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب للمصريين بالخارج.

وتوافد الناخبون منذ الساعات الأولى من بدء العملية الانتخابية صباح اليوم على مقر السفارة، حيث حرصوا على المشاركة في هذا الاستحقاق الديمقراطي المهم، مؤكدين دعمهم لمسيرة الدولة المصرية واستكمال بناء مؤسساتها الدستورية.

وأكدت السفارة المصرية بروما انتظام العملية الانتخابية داخل مقرها، وتوفير جميع التسهيلات اللازمة للمواطنين لضمان سهولة وسلاسة إجراءات التصويت، مع الالتزام الكامل بتعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات.

