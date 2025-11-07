إعلان

وزير الأوقاف السابق يشيد بتصدي "الداخلية" للخروج عن الآداب العامة

كتب : محمود مصطفى أبو طالب

01:30 م 07/11/2025

الدكتور محمد مختار جمعة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب - محمود مصطفى أبو طالب:

أشاد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، عضو مجمع البحوث، بجهود وزارة الداخلية في التصدي لناشري الفيديوهات الخادشة للحياء.

وقال وزير الأوقاف عبر صفحته على "فيسبوك:"أحيي جهود وزارة الداخلية في حملتها لمواجهة الخارجين على القانون والآداب العامة ممن يقومون بنشر مواد خادشة للحياء أو ممارسة أعمال منافية للآداب بما يشكل خطرا على أمن الوطن وقيمه ونسيجه المجتمعي".

اقرأ أيضًا:

موعد تشغيل القطار الكهربائي السريع بقطاع أكتوبر

الطقس اليوم.. الأرصاد تحذر من الشبورة.. وفرص أمطار

القانون يُجرم رشوة الناخبين.. عقوبة تصل إلى الحبس والغرامة

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

محمد مختار جمعة مجمع البحوث فيسبوك وزارة الداخلية

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

"غيبوبة ونزيف حاد".. ننشر التقرير الطبي لإصابات المطرب إسماعيل الليثي (صور)
- 20 صورة من جنازة والد محمد رمضان وغياب كبير لنجوم الفن
مشاهد من تصويت المصريين في الخارج بانتخابات مجلس النواب 2025 -صور وفيديو