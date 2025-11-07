وزير الأوقاف السابق يشيد بتصدي "الداخلية" للخروج عن الآداب العامة
كتب : محمود مصطفى أبو طالب
الدكتور محمد مختار جمعة
كتب - محمود مصطفى أبو طالب:
أشاد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، عضو مجمع البحوث، بجهود وزارة الداخلية في التصدي لناشري الفيديوهات الخادشة للحياء.
وقال وزير الأوقاف عبر صفحته على "فيسبوك:"أحيي جهود وزارة الداخلية في حملتها لمواجهة الخارجين على القانون والآداب العامة ممن يقومون بنشر مواد خادشة للحياء أو ممارسة أعمال منافية للآداب بما يشكل خطرا على أمن الوطن وقيمه ونسيجه المجتمعي".
