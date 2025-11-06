تصل للحبس.. عقوبة طباعة وتداول الأوراق المستخدمة في الانتخابات

حدد قانون مباشرة الحقوق السياسية، في المادة رقم (65)، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تجاوز 5000 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بطبع أو تداول بأية وسيلة بطاقة إبداء الرأي أو الأوراق المستخدمة في العملية الانتخابية دون إذن من السلطة المختصة.

وتُجرى انتخابات مجلس النواب 2025 على مرحلتين تبدأ عملية التصويت بالمرحلة الأولى في الخارج يومي 7 و8 نوفمبر، وفي الداخل 10 و11 نوفمبر، على أن تعلن النتيجة الرسمية يوم 18 نوفمبر وهو نفس اليوم الذي تستأنف الدعاية فيه الدعاية الانتخابية للمرحلة الأولى، على أن تقدم الطعون الانتخابية على المرحلة الأولى خلال 48 ساعة من تاريخ الإعلان ويكون أقصى موعد 20 نوفمبر، وتفصل الإدارية العليا في الطعون خلال 10 أيام اعتبارًا من 21 نوفمبر حتى 30 نوفمبر.

ويبدأ الصمت لجولة الإعادة يوم 30 نوفمبر على أن تُجرى الإعادة بالخارج يومي 1 و2 ديسمبر، والداخل يومي 3 و4 ديسمبر، وتعلن نتيجة الإعادة 11 ديسمبر 2025.

وبالنسبة للمرحلة الثانية تبدأ فترة الدعاية الانتخابية 6 نوفمبر ويكون الصمت يوم 20 نوفمبر، وتُجرى الانتخابات في الخارج 21 و22 نوفمبر وفي الداخل 24 و25 نوفمبر، وتعلن النتيجة للمرحلة الثانية يوم 2 ديسمبر.

وتقدم الطعون للمرحلة الثانية خلال 48 ساعة من إعلان النتيجة ويكون بحد أقصى يوم 4 ديسمبر وتفصل المحكمة خلال 10 أيام من 5 ديسمبر حتى 14 ديسمبر، وتُجرى جولة الإعادة في الخارج يومي 15 و16 ديسمبر وفي الداخل يومي 17 و18 ديسمبر على أن تعلن النتيجة يوم 25 ديسمبر.

