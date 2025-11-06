استقبلت قيادة الجيش الثالث الميداني، عددًا من شيوخ وعواقل وقيادات الأجهزة الأمنية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بمحافظتي السويس وجنوب سيناء بمقر قيادة الجيش الثالث الميداني وذلك في إطار حرص القوات المسلحة على استمرار تعميق أواصر الترابط مع أطياف المجتمع كافة.

ونقل اللواء أركان حرب، أحمد مهدي سرحان، قائد الجيش الثالث الميداني، خلال اللقاء، تحيات وتقدير الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة، للحضور، مشيرًا إلى حرص القوات المسلحة على دعم جهود أجهزة الدولة في تقديم أوجه الرعاية والاهتمام لأبناء محافظتي السويس وجنوب سيناء والمساهمة في توفير الحياة الكريمة لهم، مؤكدًا الدور الوطني لأهالي سيناء الشرفاء في حرب أكتوبر المجيدة والقضاء على الإرهاب.

كما استعرض قائد الجيش الثالث الميداني، خلال اللقاء، التنسيق المشترك مع كافة الجهات لتلبية المطالب التي تحقق الارتقاء بالمستوى الخدمي للمواطنين بالمحافظتين في إطار تكامل الأدوار المجتمعية مع ممثلي المجتمع المدني بكافة القطاعات.

من جانبهم، أعرب الحضور عن تقديرهم لما تقوم به القوات المسلحة من جهود لحماية ركائز الأمن القومي المصري، فضلًا عن دورها في تقديم كافة أوجه الدعم لإنجاز المشروعات التنموية بالتعاون مع مؤسسات الدولة كافة.

