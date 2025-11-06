كتب- أحمد جمعة:

أجرى الدكتور محمد الطيب، نائب وزير الصحة والسكان، جولة تفقدية مكثفة لعدد من المنشآت الصحية بمحافظة مطروح، شملت مستشفى الأطفال التخصصي، ومستشفى النساء والتوليد والصحة الإنجابية، ومشروع تطوير مستشفى الأمراض الصدري.



يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، بالمتابعة الميدانية المستمرة لرفع كفاءة الخدمات الطبية، استعداداً لانضمام المحافظة إلى المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل.



وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن الجولة استهلت بـمستشفى الأطفال التخصصي، حيث تابع نائب الوزير معدلات التردد بقسم الاستقبال، وتفقد العيادات الخارجية بتخصصاتها المختلفة، وأقسام المعمل والأشعة والمغسلة، مؤكداً توافر المستلزمات الطبية وجاهزية الأجهزة، كما أشاد بجودة برامج علاج التوحد والتأهيل المقدمة للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، واطمأن على حالة الأطفال في أقسام الحضانات والرعاية المركزة.



ووجه الطيب مديرية الصحة بمطروح بإعداد تقرير شامل عن احتياجات المستشفى، ووضع خطة عاجلة لتطوير البنية التحتية ورفع كفاءتها التشغيلية.



وفي مستشفى النساء والتوليد والصحة الإنجابية، اطلع نائب الوزير على خدمات تنظيم الأسرة، وعيادات الأسنان وأمراض النساء، ومتابعة الحمل، وتأكد من جاهزية دولاب الطوارئ للتعامل مع الحالات الحرجة.



كما تفقد غرف العمليات، ووجه بضمان أعلى معايير الأمان لحماية الأمهات وحديثي الولادة، بالإضافة إلى مراجعة منظومة التعقيم المركزي ومكافحة العدوى، وآليات الرعاية ما بعد الولادة.



واختتم الدكتور الطيب جولته بتفقد مشروع تطوير مستشفى الأمراض الصدرية، موجهاً بـالإسراع في إنهاء الإجراءات التشغيلية تمهيداً لدخوله الخدمة قريباً، إلى جانب تشغيل مستشفى الحميات، ونقل بعض الخدمات الطبية من مستشفى مطروح العام إليهما، لتخفيف الضغط وتحقيق توزيع أمثل للخدمات الصحية بالمحافظة.



وأكد نائب الوزير على دراسة البرنامج الوظيفي للمستشفيين وفقاً للتوزيع الجغرافي والتعداد السكاني، مشيراً إلى أن السعة السريرية لمستشفى الصدر تبلغ 90 سريراً سيتم استغلالها بأعلى كفاءة لخدمة المرضى.