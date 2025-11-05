وزارة الأوقاف تُطلق أضخم برنامج لاكتشاف المواهب في تلاوة القرآن الكريم

أطلقت وزارة الأوقاف المصرية بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برنامج «دولة التلاوة»، أكبر برنامج لاكتشاف المواهب في ترتيل وتجويد القرآن الكريم، والمقرر انطلاقه يوم الجمعة 14 نوفمبر الجاري.

ويُعرض البرنامج عبر قنوات الحياة، وسي بي سي، والناس، ومصر قرآن كريم، ومنصة Watch It، في تمام الساعة التاسعة مساءً يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع.

ويأتي البرنامج في إطار التعاون المشترك بين وزارة الأوقاف المصرية والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بهدف رفد دولة التلاوة المصرية بمواهب جديدة وأصوات متميزة من مختلف المحافظات، وتبلغ القيمة الإجمالية لجوائز البرنامج (3.5) مليون جنيه، يحصل الفائزان بالمركز الأول في فرعي الترتيل والتجويد على مليون جنيه لكل منهما، إلى جانب تسجيل المصحف الشريف كاملًا بصوتيهما وإذاعته على قناة مصر قرآن كريم، فضلًا عن تشرفهما بإمامة المصلين في صلاة التراويح بمسجد الإمام الحسين خلال شهر رمضان المقبل.

وشهدت التصفيات التمهيدية للبرنامج إقبالًا كبيرًا، حيث تقدم أكثر من (14) ألف متسابق من مختلف محافظات الجمهورية، وتمت مراحل التصفية المتعددة حتى تم اختيار أفضل (32) موهبة للتنافس في الحلقات النهائية، تحت إشراف لجنة علمية متخصصة من وزارة الأوقاف المصرية برئاسة الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف.

وتضم لجنة التحكيم نخبة من القامات الدينية والعلمية في مصر والعالم الإسلامي، في مقدمتهم الشيخ حسن عبد النبي، وكيل لجنة مراجعة المصحف بالأزهر الشريف، والدكتور طه عبد الوهاب، خبير الأصوات والمقامات، إلى جانب الداعية الإسلامي مصطفى حسني، والقارئ الشيخ طه النعماني، كما يشارك في البرنامج عدد من ضيوف الشرف البارزين، من بينهم الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، والدكتور نظير محمد عياد، مفتي الديار المصرية، وفضيلة الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إلى جانب كبار قُرّاء العالم الإسلامي، منهم: الشيخ أحمد نعينع، والشيخ عبد الفتاح الطاروطي، والشيخ جابر البغدادي، والقارئ البريطاني محمد أيوب عاصف، والقارئ المغربي عمر القزابري إمام مسجد الحسن الثاني.

ويُعرض البرنامج من تقديم الإعلامية آية عبد الرحمن، ويُعد خطوة رائدة في دعم المواهب القرآنية، وإحياء فنون التلاوة المصرية الأصيلة، وتعزيز مكانة مصر الرائدة بوصفها منارة للقرآن الكريم والعلم الديني الوسطي الرشيد.