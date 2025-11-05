عماد الدين حسين: ما يحدث في غزة الآن استمرار لتصفية القضية الفلسطينية

قال عماد الدين حسين، الكاتب الصحفي ورئيس تحرير جريدة الشروق، أن التطورات الجارية في قطاع غزة تشير إلى استمرار تصفية القضية الفلسطينية وليس حلًّا جذريًا، مؤكّدًا أن إسرائيل تمارس القتل يوميًا في نحو 52% من مساحة غزة داخل ما وصفه بـ"الشريط الأصفر"، وأن الدعوات لوقف إطلاق النار ليست نهاية الأزمة بحد ذاتها لأنها "تغيّر في طبيعة الحرب مع استمرار هدم المنازل".

وأوضح "حسين" خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "المشهد" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء الأربعاء، أنه لا دليل حتى الآن على فكرة انسحاب إسرائيلي حقيقي، مشيرًا إلى أن المشهد الحالي يمثّل استمرارًا في عملية تصفية القضية دون تحول واضح نحو "إعمار أو انسحاب".

وأضاف: إن المقاربة الإسرائيلية الحالية لا تهدف إلى إنهاء الأزمة بوقف نار دائم، بل إلى تغيير في شكل الحرب مع استمرار الأذى المدني والمادي في المناطق المتأثرة، مؤكّدًا أن ما يحدث لا يتطابق مع أي دلائل على استعداد انسحابي أو خطة لإعادة إعمار فعّالة.

اقرأ أيضًا:

الحكومة تمد الإعفاء من رسوم مقابل "الجعل" حتى نهاية ديسمبر 2026.. تفاصيل

أسعار شقق الإسكان التعاوني والحجز أول ديسمبر

طرح أراض جديدة للاستثمار العقاري ضمن مشروعات "المجتمعات العمرانية"