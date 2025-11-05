شهدت مصر، اليوم الأربعاء، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها، أن أسعار الغرفة الفندقية في مصر شهدت قفزة كبيرة بعد افتتاح المتحف المصري الكبير.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

افتتاح المتحف المصري الكبير.. كيف قفزت أسعار الغرف الفندقية في مصر؟

شهدت الأسواق السياحية المصرية، ارتفاعًا غير مسبوق في أسعار الليالي الفندقية ونسب الإشغال، بالتزامن مع افتتاح المتحف المصري الكبير، الذي جذب أنظار العالم ورفع الطلب على الإقامة الفندقية في القاهرة والجيزة بشكل ملحوظ.

الحكومة تمد الإعفاء من رسوم مقابل "الجعل" حتى نهاية ديسمبر 2026.. تفاصيل

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مد الإعفاء من رسوم مقابل "الجعل" لمدة عام إضافي آخر ينتهي في ديسمبر 2026، وذلك لجميع دول العالم تشجيعا لشركات الطيران ولزيادة الحركة الجوية لتنشيط السياحة الوافدة لمطارات الجذب السياحي لجمهورية مصر العربية.

مصر حضارة تبني مستقبل.. ماذا قالت انتصار السيسي عن افتتاحية المتحف الكبير؟

قالت السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية: كل الشكر والتقدير لكل من شارك في إخراج حفل افتتاح المتحف المصري الكبير بهذا الجمال والرقي الذي يليق بمكانة مصر.

قرار مهم من الحكومة بشأن علاج غير القادرين

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم؛ برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تفعيل آلية التسجيل التلقائي لغير القادرين ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل.

الأرصاد تُحذر من حالة الطقس خلال الأيام المقبلة.. يتجاوز المعدلات الطبيعية

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الأيام المقبلة والأحوال الجوية المتوقعة.

الحكومة توافق على طرح رخصتين جديدتين لإنتاج الأسمنت البورتلاندي الرمادي

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على على بدء إجراءات طرح رخصتين لإقامة مشروعات لإنتاج الأسمنت البورتلاندي الرمادي بمختلف أنواعه في مزايدة علنية بين الشركات المحلية بطاقة إنتاجية تصل إلى 2 مليون طن سنويا للرخصة الواحدة.

بقدرة 20 ميجاوات.. تفاصيل توقيع اتفاقية إنشاء محطة شمسية و"تخزين طاقة" بالغردقة

شهد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مراسم توقيع اتفاقية مشروع إنشاء محطة لتوليد الكهرباء باستخدام الخلايا الشمسية قدرة 20 ميجاوات، ومحطة متصلة لتخزين الطاقة الكهربائية بتقنية البطاريات سعة 30 ميجاوات/ ساعة، بالإضافة إلى مركز معلومات وتدريب صديق للبيئة؛ لتعزيز استخدامات الطاقة المتجددة، بين هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، وتحالف شركة "يورتك اليابانية"، وشركتَي "سولار إنستولار" و"ريدكون"، المصريتَين.

