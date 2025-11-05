كشف ماهر نسيم عضو اتحاد منتجي الدواجن وبيض المائدة عن سبب تراجع أسعار البيض خلال الأيام الأخيرة، رغم بدء فترات البرودة التي تشهد فيها الأسواق زيادة على الطلب بالتزامن مع انخفاض الإنتاج تأثرا بالبرودة.

وقال نسيم في تصريحات لمصراوي: إن أسعار كرتونة البيض بالمزرعة شهدت تراجعا خلال الأيام القليلة الماضية وصل لـ25 جنيه في الكرتونة، مشيرا إلى أن هناك وفرة في الإنتاج مقارنة بالطلب بمختلف الأسواق وعلى كافة المحافظات.

وأشار نسيم إلى أن وفرة الإنتاج في البيض جاءت نتيجة مضاعفة المربين لأعداد الدواجن التي يعرونها بالمزارع خلال الشهور الماضية الأمر الذي أدى لرفع معدلات الإنتاج من البيض.

وسجلت أسعار البيض اليوم الأربعاء الأرقام الأتية:

- سعر كرتونة البيض البلدى 155 جنيها.

- سعر كرتونة البيض البلدي في منافذ مديرية الإصلاح الزراعي بـ135 جنيها.

- سعر كرتونة البيض الأحمر 155 جنيها .

- سعر كرتونة البيض الأبيض 155 جنيها.

- سعر طبق البيض الأحمر بطاريات 155 جنيها.

- سعر البيض أبو صفارين 7 جنيهات للواحدة.

- سعر البيضة البلدى 5 جنيهات.

- سعر البيضة الأحمر 5.5 جنيه.

- سعر البيضة السمان بـ3 جنيهات.

