ما حكم الجهر بالقراءة في صلاتي الظهر والعصر؟.. أمين الفتوى يوضح

أجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال متصلة تساءلت قائلة: "أنا أصلي الظهر والعصر وبجهر بالقراءة.. هل هذا يجوز؟"

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حواره مع الإعلامية زينب سعد الدين، ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الأربعاء، أن الصلوات الجهرية هي الفجر والمغرب والعشاء، بينما الظهر والعصر هما صلاتان سريّتان، يُقرأ فيهما القرآن سِرًّا دون رفع الصوت سواء للإمام أو المأموم أو المنفرد.

وأضاف أن من رفع صوته بالقراءة في الظهر أو العصر سهوًا أو نسيانًا، فصلاته صحيحة تمامًا ولا تحتاج إلى سجود سهو، لأن ذلك من هيئات الصلاة وليس من أركانها أو واجباتها.

وأشار شلبي إلى أنه يجوز رفع الصوت قليلاً فقط بقدر ما يسمع الإنسان نفسه، إذا كان ذلك يعينه على التركيز والخشوع أو يخفف من الوسوسة أثناء الصلاة، موضحًا أن هذا لا يُعد جهرًا مخالفًا للسنة، بل وسيلة مساعدة على استحضار القلب.

وأكد أن من جهر عمدًا في صلاة سرية فقد خالف السنة، لكن صلاته صحيحة ولا تُعاد، مشددًا على أن الأصل في الظهر والعصر أن تكون القراءة فيهما سرّية خافتة اتباعًا لهدي النبي ﷺ.

