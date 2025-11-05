إعلان

مصر حضارة تبني مستقبل.. ماذا قالت انتصار السيسي عن افتتاحية المتحف الكبير؟

كتب : محمد أبو بكر

07:09 م 05/11/2025

السيدة انتصار السيسي

قالت السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية: كل الشكر والتقدير لكل من شارك في إخراج حفل افتتاح المتحف المصري الكبير بهذا الجمال والرقي الذي يليق بمكانة مصر.

وأضافت "السيسي"، بحسب منشور لها عبر فيس بوك: فخورة بكل مصممٍ ومبدعٍ مصري شارك في هذا العمل العظيم، فقد أثبتم أن الإبداع المصري لا يعرف المستحيل

وأوضحت: أنتهز هذه الفرصة لأعبّر عن دعمي لشبابنا المصممين القادرين على الحفاظ على الهوية المصرية والأصالة الفرعونية، بدءًا من توطين صناعة الأزياء بكل فخر وثقة، لتصبح جزءًا يعكس قيم الحضارة المصرية على مر العصور.

وتابعت: مصر… حضارة تبني مستقبل

