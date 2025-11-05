إعلان

الأعلى للإعلام يحفظ شكوى نادي الزمالك ضد مجلة الأهلي

كتب : محمد سامي

03:22 م 05/11/2025

المهندس خالد عبدالعزيز

قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، حفظ الشكوى المقدمة من نادي الزمالك للألعاب الرياضية، ضد مجلة النادي الأهلي، بشأن العدد الصادر بتاريخ ٣٠ أكتوبر.
ووفق بيان صادر عن المجلس، صدر القرار بناءً على توصية لجنة الشكاوى، برئاسة الإعلامي عصام الأمير، وكيل المجلس، وذلك بعد مراجعة دقيقة للمحتوى المشكو بحقه في ضوء المعايير الإعلامية والأكواد الصادرة عن المجلس.
وأكد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام التزامه الثابت بحماية حرية الرأي والتعبير، في إطار من المسؤولية والمهنية، في ضوء ضوابط العمل الإعلامي وأخلاقياته.

