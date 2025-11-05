

استقبل المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بمقر المجلس اليوم، الصدير جاباروف، رئيس جمهورية قيرغيزستان، والوفد المرافق له.



وبحسب بيان، في مستهل اللقاء، أعرب المستشار الدكتور حنفي جبالي عن ترحيبه بالزيارة التاريخية لرئيس جمهورية قيرغيزستان، مؤكدًا عمق علاقات الصداقة التاريخية التي تجمع البلدين والقائمة على الود والاحترام المتبادل، ومعربًا عن تقديره للزخم الحالي في العلاقات الثنائية، والذي يُمثل أرضية صلبة لبناء شراكة أكثر قوة في المستقبل.



وخلال اللقاء، استعرض رئيس مجلس النواب التاريخ البرلماني المصري الممتد لأكثر من 150 عامًا، مؤكدًا أهمية تعزيز التعاون البرلماني بين مجلسي البلدين، بما يسهم في تعميق الحوار والتفاهم بين الشعبين الصديقين.



كما أشار المستشار الدكتور جبالي إلى الطفرة غير المسبوقة التي تشهدها مصر في مجالات البنية الصناعية والاستثمارية، داعيًا إلى تعزيز العلاقات الاستثمارية بين البلدين، خاصة في مجالات الصناعة والنقل والتكنولوجيا الرقمية. وتناول كذلك الدور الرائد الذي يقوم به الأزهر الشريف في مكافحة الفكر المتطرف، مشيدًا بالعلاقات الثقافية والدينية التي تجمع الأزهر بطلاب قيرغيزستان الذين يدرسون في معاهده وجامعته العريقة.



من جانبه، أعرب رئيس جمهورية قيرغيزستان عن بالغ اعتزازه بزيارة مصر، واصفًا إياها بالدولة العريقة وبوابة القارة الأفريقية، وقدم التهنئة على افتتاح المتحف المصري الكبير، معبرًا عن فخر بلاده به باعتباره أكبر متحف في العالم.



كما أكد جاباروف تطلعه إلى تطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، مشددًا على أهمية إنشاء جمعية صداقة برلمانية بين البلدين لتعزيز التعاون البرلماني وتوسيع آفاق الشراكة المستقبلية.