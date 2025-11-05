إعلان

إعلام القاهرة تشارك في لجنة رصد التغطية الإعلامية لانتخابات مجلس النواب 2025

كتب : عمر صبري

01:25 م 05/11/2025

انتخابات مجلس النواب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات تشكيل لجنة خاصة برصد وتحليل ومتابعة ما يُذاع في وسائل الإعلام المختلفة بشأن انتخابات مجلس النواب لعام 2025، وذلك تنفيذًا لأحكام قانون الهيئة رقم (198) لسنة 2017 في شأن الهيئة الوطنية للانتخابات.

وضمّت اللجنة في عضويتها الدكتورة ثريا أحمد البدوي، عميدة كلية الإعلام بجامعة القاهرة، والدكتورة شيرين سلامة السعيد، الأستاذ المساعد بقسم الصحافة بالكلية، إلى جانب عدد من المستشارين والخبراء الإعلاميين، برئاسة السيد القاضي محمد حسن على عبد الواحد عضو مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات.

وتختص اللجنة بمتابعة ما يُبَث أو يُنشر في وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية والإلكترونية خلال فترة الانتخابات، وتحليل مضمون التغطية الإعلامية ورصد مدى التزام الوسائل الإعلامية بالضوابط المهنية والدستورية المنظمة للدعاية الانتخابية. كما ترفع اللجنة تقاريرها الدورية إلى الهيئة الوطنية للانتخابات لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال أي مخالفات يتم رصدها.

وتأتي عضوية الدكتورة ثريا البدوي والدكتورة شيرين سلامة تأكيدًا لدور كلية الإعلام بجامعة القاهرة في دعم الممارسات المهنية الرشيدة، وترسيخ معايير الشفافية والنزاهة في التغطية الإعلامية للانتخابات.

اقرأ أيضًا:

تغيير مسمى "معلم فصل".. قرار جديد من التعليم لضبط توزيع المعلمين-مستند

احتفاءً بافتتاح المتحف المصري الكبير.. التعليم تطلق نشاطًا لغويًا لطلاب اللغات الأجنبية

وفاة معلم في الإسماعيلية أثناء اليوم الدراسي.. وتحرك عاجل لنقيب المعلمين

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

انتخابات مجلس النواب مجلس النواب 2025 الهيئة الوطنية للانتخابات

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

قرار مهم من الحكومة بشأن علاج غير القادرين
"اتفرج ببلاش".. الموعد والقنوات الناقلة لـ كأس السوبر المصري
الديار القطرية توقع اتفاقا بـ 29.7 مليار دولار لتطوير منطقة في مصر
الحكم ببراءة المتهمين في قضية "مسن السويس".. لهذا السبب
توقعات بسقوط أمطار.. تعرف على طقس الأيام المقبلة