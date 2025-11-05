أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات تشكيل لجنة خاصة برصد وتحليل ومتابعة ما يُذاع في وسائل الإعلام المختلفة بشأن انتخابات مجلس النواب لعام 2025، وذلك تنفيذًا لأحكام قانون الهيئة رقم (198) لسنة 2017 في شأن الهيئة الوطنية للانتخابات.

وضمّت اللجنة في عضويتها الدكتورة ثريا أحمد البدوي، عميدة كلية الإعلام بجامعة القاهرة، والدكتورة شيرين سلامة السعيد، الأستاذ المساعد بقسم الصحافة بالكلية، إلى جانب عدد من المستشارين والخبراء الإعلاميين، برئاسة السيد القاضي محمد حسن على عبد الواحد عضو مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات.

وتختص اللجنة بمتابعة ما يُبَث أو يُنشر في وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية والإلكترونية خلال فترة الانتخابات، وتحليل مضمون التغطية الإعلامية ورصد مدى التزام الوسائل الإعلامية بالضوابط المهنية والدستورية المنظمة للدعاية الانتخابية. كما ترفع اللجنة تقاريرها الدورية إلى الهيئة الوطنية للانتخابات لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال أي مخالفات يتم رصدها.

وتأتي عضوية الدكتورة ثريا البدوي والدكتورة شيرين سلامة تأكيدًا لدور كلية الإعلام بجامعة القاهرة في دعم الممارسات المهنية الرشيدة، وترسيخ معايير الشفافية والنزاهة في التغطية الإعلامية للانتخابات.

