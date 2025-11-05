شهد الفريق أول عبد المجيد صقر، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، إجراءات تفتيش الحرب ورفع الكفاءة القتالية لأحد تشكيلات المنطقة المركزية العسكرية، بعد تطويرها وتحديثها وفقًا لأحدث النظم القتالية.

جاء ذلك بحضور الفريق أحمد خليفة، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة الأفرع الرئيسية، وعدد من قادة القوات المسلحة، وعدد من طلبة الجامعات المصرية .

بدأت الإجراءات بكلمة اللواء أح عبد المعطي عبد العزيز علام، قائد المنطقة المركزية العسكرية، وقدم خلالها الشكر للقيادة العامة للقوات المسلحة، على دعمها اللا محدود، ومتابعتها الدائمة والمستمرة لكل الأعمال والأنشطة التي تنفذها الوحدات والتشيكلات، مؤكدًا أن رجال المنطقة سيظلون دائمًا في أعلى درجات الكفاءة والجاهزية القتالية، ومستعدين للذود عن تراب مصر مهما كلفهم ذلك من تضحيات .

واستمع القائد العام للقوات المسلحة إلى التوجيه لأوضاع القوات المصطفة لمختلف الأسلحة والتخصصات داخل أرض الاصطفاف، وشاهد مرور أسلحة ومعدات الأفرع الرئيسية ومختلف الهيئات والإدارات التخصصية بالقوات المسلحة المشاركة بالتفتيش، والتي أظهرت مدى ما وصلت إليه القوات المسلحة من طفرة في مجال تطوير التسليح، وفقًا لأحدث النظم العالمية، والتي وضعتها ضمن أعلى تصنيفات الجيوش في العالم.

ونفذت القوات الجوية عرضًا جويًّا أظهر الاحترافية العالية التي وصل إليها الطيارون وقدرتهم على تنفيذ كل المهام التي توكل إليهم في أزمنة قياسية .

وقام وزير الدفاع والإنتاج الحربي بالمرور على القوات المصطفة؛ للاطمئنان على مدى جاهزيتها، كما ناقش عددًا من المقاتلين في أسلوب تنفيذ مهامهم .

ونقل الفريق أول عبد المجيد صقر، خلال كلمته، تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، لرجال المنطقة المركزية العسكرية، مشيدًا بما شاهده من الاستعداد الجاد والروح المعنوية العالية للعناصر المشاركة في التفتيش وإصرارهم على الوفاء بالمهام والواجبات المكلفين بها؛ لحماية الوطن وصون مقدرات شعبه العظيم .

وأكد صقر أن مصر قد اختارت طريق السلام وجعلته خيارها الاستراتيجي الأول؛ إيمانًا منها بأنه السبيل الأمثل للبناء والتعمير والاستقرار الذي تنشده الشعوب كافة، وأن هذا السلام الذي اخترناه بإرادتنا لا بد له من قوة تحميه وتصونه، مشيرًا إلى أن القوات المسلحة شهدت قفزات متلاحقة لتطوير نظم التدريب والتسليح بكل الأفرع الرئيسية والتشكيلات والوحدات؛ لدعم قدراتها القتالية وفقًا لأسس علمية دقيقة مكنتها من امتلاك كل خيارات الردع؛ لتكون على أتم الاستعداد لمجابهة التحديات التي قد تستهدف أمن مصر القومي على كل الاتجاهات الاستراتيجية .

وقام عدد من طلبة الجامعات المصرية، في ختام الفاعليات، بالمرور على القوات المصطفة؛ للتعرف على ما تمتلكه القوات المسلحة من قدرات وإمكانات متطورة، معربين عن سعادتهم واعتزازهم بقواتهم المسلحة ووصولها إلى هذا المستوى الراقي تسليحًا وتدريبًا.