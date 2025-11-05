جلاس أونيون يستعيد ذكريات البيتلز بالأوبرا

تنظم دار الأوبرا المصرية، حفلا لفريق جلاس أونيون، فى الثامنة مساء الجمعة ٧ نوفمبر على المسرح المكشوف.

يستعيد الحفل ذكريات أعمال فريق البيتلز الشهير والتى أثرت فى الحياة الموسيقية العالمية خلال حقبة ستينيات وسبعينيات القرن العشرين ولعبت دوراً فى الحياة السياسية والاجتماعية وكان أحد نتائجها حركات التحرر والسلام لما حمله مضمونها من رسائل إيجابية ومعانى سامية.

جدير بالذكر أن فريق جلاس أونيون تأسس عام ٢٠٠٩ وقدم العديد من الحفلات المميزة فى مختلف الأماكن الثقافية، كما شارك في أحد احتفالات الجالية الإنجليزية فى مصر، ويسعى الفريق إلى المشاركة فى مهرجان البيتلز العالمى الذى يقام سنويا فى ليفربول بانجلترا منشأ فريق البيتلز.

