لميس الحديدي: إقبال المتحف المصري الكبير يتطلب غرفًا فندقية أكثر

أشادت الإعلامية لميس الحديدي بالإقبال الجماهيري والتنظيمي الهائل الذي شهده المتحف المصري الكبير في أول أيام افتتاحه للجمهور، ووصفت اليوم الأول بأنه شهد إقبالًا غير مسبوق على زيارة المتحف.

وكشفت الحديدي، خلال تقديم برنامجها "الصورة" على شاشة النهار، عن أرقام قياسية، مؤكدة أن عدد التذاكر المباعة في اليوم الأول تجاوز 18 ألف تذكرة، مقسمة بالتساوي بين الزوار المصريين والأجانب بنسبة 50% لكل منهما.

وتابعت قائلة: "الصورة الرائعة تتحدث عن أعداد كبيرة زارت المتحف المصري الكبير، حيث بلغت الحشود 18 ألف زائر، والجميع محتشد أمام قاعة توت عنخ آمون في ذكرى اكتشاف المقبرة في الرابع من نوفمبر عام 1922، هذا هو الحشد الأكبر".

ووجهت رسالة مباشرة إلى الجهات المعنية، مشيرة إلى أن هذا الإقبال الضخم يضع تحديات أمام قطاع السياحة.

وطالبت الحديدي بضرورة توفير غرف فندقية أكبر، ومطارات أفضل، والمزيد من التسهيلات لاستيعاب الأعداد المتزايدة من السياح، مؤكدة: "بداية جميلة ورائعة، لكن هذه خدمات ضرورية لا ينبغي التأخر فيها، ويجب أن نمضي فيها سريعًا".