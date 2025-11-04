أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تقريرًا جديدًا بعنوان "جيل زد والاقتصاد المرن"، استعرض خلاله أبرز سمات جيل زد وسلوكياته الاقتصادية .

وقال التقرير إن مصطلح "جيل زد" يشير إلى الأشخاص المولودين بين عامي 1997 و2012، ويقع هذا الجيل بين جيل الألفية وجيل ألفا، ويُعرف أفراد هذا الجيل بأنهم "جيل الرقميين الأصليين"؛ إذ يُعتبرون أول جيل نشأ منذ طفولته مع وجود الإنترنت والتكنولوجيا الحديثة، وتتمثل سماتهم الرئيسة في، الواقعية في نظرتهم للعمل، أذكياء ماليًّا ويميلون للتوفير والاستثمار، أكثر عرضة للشعور بالقلق، السفر بالنسبة لهم ضرورة لا رفاهية، يعتبرون وسائل التواصل الاجتماعي آلية التواصل الرئيسة، كما أن لديهم تطلعات كبيرة تجاه الذكاء الاصطناعي، ويفضلون التخصص والمدارس المهنية، وأقل ميلًا للتخطيط للتقاعد، ويعطون الأولوية للولاء الوظيفي.

وذكر التقرير أن "جيل زد" يُعد أول جيل رقمي حقيقي؛ إذ نشأوا منذ صغرهم وهم على اتصال بوسائل التواصل الاجتماعي والتقنيات الرقمية، وتتمثل أبرز معالم جيل زد والاقتصاد المرن في ما يلي: الحصول على فرص العمل من خلال المنصات الرقمية، وتعدد مظاهر الدخل، والعملات المشفرة هي الاستثمار الأكثر شيوعًا بين مستثمري هذا الجيل.

وأوضح التقرير أن القوة الشرائية لهذا الجيل تُقدَّر بأكثر من 400 مليار دولار أمريكي عالميًّا، وتنتشر بين أفراده خدمات "اشترِ الآن وادفع لاحقًا"، إذ يستخدمها أكثر من 44% من المشترين الرقميين فوق سن 14 سنة، وازداد الإقبال عليها بنحو ستة أضعاف خلال خمس سنوات.

ونوه التقرير بأن هذا الجيل يظهر أيضًا استعدادًا واضحًا للدفع مقابل خدمات بث الموسيقى؛ إذ تشير بيانات عام 2025 إلى أن 67.6% منهم مشتركون في هذه الخدمات، في المقابل، لا يهتم سوى أقل من 16% بالصحف أو الاشتراكات في المجلات أو الكتب الإلكترونية؛ ما يعكس تراجع جاذبية المحتوى التقليدي لديهم.

وأوضح التقرير أنه من حيث الحضور الرقمي فـ81% منهم يقضون ساعة واحدة على الأقل يوميًّا على منصات التواصل الاجتماعي، بينما يقضي أكثر من نصفهم ثلاث ساعات أو أكثر. وتشير البيانات إلى أن الفتيات أكثر استخدامًا لهذه المنصات مقارنة بالذكور، كما يُفضِّلون المحتوى القصير الذي لا يتعدى بضع دقائق، مثل المقاطع المنشورة عبر و(Instagram Reels) و(YouTube Shorts) (TikTok)؛ مما يعكس أسلوبهم السريع في الاستهلاك الرقمي وتفاعلهم مع المحتوى البصري السريع.

وتُعَد الجودة من أبرز هذه المعايير، ووفقًا لاستطلاع رأي أجرته شركة "نيلسن" بالنيابة عن "أمريكان إكسبريس" بكندا، أكد 63% من جيل زد أنهم يفضلون الشراء من علامات تجارية تقدم منتجات عالية الجودة. كما يلعب التأثير الاجتماعي دورًا كبيرًا في قراراتهم الشرائية؛ حيث أشار 45% إلى أنهم ينفقون أكثر إذا كان أصدقاؤهم يتسوقون من العلامة التجارية نفسها.

وتشير الإحصاءات إلى أن وسائل التواصل الاجتماعي تؤثر على قرارات الشراء لدى 28% من الفئة العمرية بين 13 و17 عامًا، و39% من الفئة بين 18 و23 عامًا.

وسلط التقرير الضوء على ما أشارت إليه دراسة حديثة لمنصة "مافلي" تعود لعام 2024 إلى أن المؤثرين وصنّاع المحتوى أصبح لهم تأثير كبير على قرارات الشراء، خصوصًا بين الأجيال الشابة.

وأشار 28% من المستهلكين إلى أنهم اشتروا هدايا خلال العام الماضي بناءً على توصية من مؤثر، وترتفع هذه النسبة إلى 52% لدى جيل زد، و36% لدى جيل الألفية.

وأظهرت الدراسة أن 34% من المشاركين يثقون في توصيات المؤثرين المحليين أو الصغار، وتصل هذه الثقة إلى 58% بين أفراد جيل زد. وقد شملت الدراسة أكثر من 1000 مستهلك أمريكي.

وأظهرت الدراسة أن أكثر من نصفهم (54%) يخططون للتسوق خلال موسم العطلات عبر الإنترنت والمتاجر معًا، بينما تميل الأجيال الأكبر سنًّا إلى الشراء عبر الإنترنت فقط. كما أفاد 56% من المشاركين أن جزءًا من مشترياتهم خلال العطلات كان لمنتجات شاهدوا ترويجها عبر مؤثرين.

وأوضح التقرير أن جيل زد يعتمد بشكل خاص على ترشيحات الهدايا وتوصيات المؤثرين كمصدر للإلهام عند الشراء؛ إذ استخدم 47% منهم ترشيحات الهدايا، وأظهروا ثقة كبيرة في المحتوى المقدم من المؤثرين المحليين. ورغم هذا التأثر الملحوظ بالمحتوى التسويقي، فإن قرارات الشراء لا تكون فورية؛ حيث يحتاج معظم المستهلكين إلى رؤية الإعلان مرتين أو ثلاث قبل اتخاذ القرار، بينما يحتاج 23% من جيل زد إلى مشاهدته أربع أو خمس مرات قبل الإقدام على الشراء.

وعلى الرغم من اهتمامهم بالجودة والتميُّز؛ فإن جيل زد يتمتع بوعي سعري مرتفع، ويحرص على تحقيق أقصى قيمة ممكنة مقابل المال. ووفقًا لبيانات عام 2024، أشار 32% منهم إلى تفضيلهم شراء المنتج الأرخص، بينما أكد 37% حرصهم على البحث عن العروض والتخفيضات.

وسلط التقرير الضوء على تأثير جيل زد على مستقبل العمل، حيث أشار إلى أن أفراد جيل زد يُعَد أحدث الموظفين في بيئة العمل المعاصرة، وإلى جانب ما يحظون به من اهتمام خاص بسبب مساهماتهم الفريدة، فإن لهم تأثيرًا كبيرًا على المشهد العام لسوق العمل. في الواقع، يُشكل العديد من أولوياتهم سياسات الشركات والممارسات التنظيمية بشكل يُصبُّ في مصلحة جميع الأجيال.

وبحسب استطلاع منصة (Edu Birdie)، الذي أُجري في فبراير 2024، فإن 26% من جيل زد يشعرون بقلق كبير إذا لم يجدوا وظيفة تلهمهم، و12% يعتبرون أن تحقيق تأثير إيجابي هو أهم ما يشغلهم، و15% يجدون في غياب الفرص الهادفة تحديًا رئيسًا. كما أن 32% يخشون عدم تحقيق كامل إمكاناتهم، و9% يقلقون من عدم إحداث تأثير على العالم.

وأوضح التقرير أن خوف جيل زد قد يكون ناتجًا عن الأخبار المقلقة بشأن التضخم والبطالة وتسريحات الموظفين؛ حيث يولون أهمية كبيرة لصحتهم المالية وأمنهم الوظيفي. ففي استطلاع منصة (Edu Birdie)، أقر 33% منهم أن التحدي الأبرز أمامهم هو التعامل مع الضغوطات المالية والديون، بينما أشار 21% إلى أن عدم اليقين حيال المستقبل وسوق العمل يشكل أصعب تحدٍّ لهم.

ونوه التقرير بأن المال أولوية قصوى لهذا الجيل؛ فوفقًا لمنصة (Edu Birdie)، فإن 55% من أفراد الجيل يضعون الاستقرار المالي في مقدمة أولوياتهم، و31% يعتبرون جني المزيد من المال أهم شيء، في حين يخشى 22% عدم الوصول إلى الثروة، في حين يرى 15% أن الأمان الوظيفي أهم من غيره، و55% قلقون من عدم بلوغ الاستقرار المالي مطلقًا.

وأوضح التقرير أن أهمية المال بالنسبة لجيل زد كبيرة لدرجة أنهم مستعدون للتضحية بالعمل من المنزل (41%)، والهوايات (37%)، والحياة الاجتماعية (34%)، بل والعلاقات الشخصية (19%)، وحتى مهام مثيرة في العمل (22%)، مقابل حصولهم على راتب أعلى.

وتناول التقرير ما أشارت إليه بيانات منصة (Edu Birdie) بشأن أولويات وقيم أفراد جيل زد وذلك على النحو التالي، 62% من جيل زد يعتبرون الأسرة والعلاقات أولوية قصوى لديهم، و25% منهم يتمثل القلق الأكبر بالنسبة لهم في عدم إيجاد شريك حياة، بينما 11% ينشغلون بعدم القدرة على تكوين صداقات جيدة، أما 26% فيشعرون بالقلق من عدم التمتع بالحياة على نحو كامل، و14% يعتبرون السفر والاستكشاف أولوية، في حين أن 21% يخشون عدم القادرة على رؤية العالم، ونحو 13%يضعون الاهتمامات الشخصية والهوايات في صدارة أولوياتهم، و48% يعتبرون التوازن بين العمل والحياة الشخصية أكبر التحديات التي يواجهونها.

وأشار التقرير إلى هيمنة جيل زد قريبًا على القوى العاملة بعد تقاعد الأجيال الأكبر سنًّا، ولكن يواجه هذا الجيل تحديات غير مسبوقة في مجتمعنا اليوم، بدءًا من الاضطرابات الاقتصادية وصولًا إلى التغير التكنولوجي السريع. فمع ارتفاع تكاليف التعليم والمعيشة، والتغيرات في سوق العمل، والتقلبات الاقتصادية، ظهرت تحديات فريدة تختلف عن تلك التي واجهتها الأجيال السابقة؛ حيث يدخل جيل زد سوق عملٍ متقلبة؛ حيث قلبت نماذج العمل الجديدة المسارات المهنية التقليدية رأسًا على عقب، فيجد جيل زد نفسه في بيئة غير مستقرة في أثناء سعيه إلى تحقيق أمانه الوظيفي واستقراره المالي.

ونوه التقرير بأن عدم الاستقرار الاقتصادي في السنوات الأخيرة أدى إلى تفاقم الضغوط على الشباب، والتي يتمثل أبرزها في انعدام الثقة في الأمان الوظيفي لدى جيل زد نتيجة تحولات في سوق العمل، تعرُّض جيل زد لضغوطات مالية متزايدة، صعوبة تنظيم الوقت والتوازن بين العمل والحياة، حاجة جيل زد إلى مهارات تسويق ذاتية واحتياجات التعلم مدى الحياة، تعرض جيل زد لفجوة بين التعليم والمهارات العملية.

وأشار التقرير في ختامه إلى أن جيل زد رغم التحديات التي يواجهها، فإنه يُظهر مرونة واضحة؛ إذ يعتمد كثيرون منهم عادات ذكية، مثل: العمل الإضافي، ومع تقلبات الاقتصاد، يصبح من الضروري لهذا الجيل مواصلة التثقيف المالي، وتطوير استراتيجيات مرنة لبناء شبكة أمان مالي، فيكون فهم هذه التحديات أمرًا حيويًّا لوضع خطط مالية فعالة تضمن أمانًا ماليًّا طويل الأجل، سواء من خلال التعامل مع اقتصاد العمل الحر، أو بناء مدخرات مستقرة؛ فالتخطيط السليم سيكون مفتاحًا لجيل زد لبناء مستقبل مستقر.