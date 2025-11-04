إعلان

كيف نجحت مصر في منع وصول أضرار سد النهضة للمواطن؟

كتب : مصراوي

08:00 ص 04/11/2025

سد النهضة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب- عمرو صالح:

كشف الدكتور عباس شراقي أستاذ الجيولوجيا بجامعة القاهرة، عن الإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية خلال السنوات الماضي لعدم وصول أضرار سد النهضة للمواطن وسريان حياته اليومية بشكل طبيعي.

وقال "شراقي"، لمصراوي، إن الدولة المصرية حرصت طوال السنوات الماضي على عدم شعور المواطن بأي نقص في كميات المياه وذلك من خلال عدة إجراءات تم تنفيذها موضحا أن أبرزها الاستعانة بمخزون الطوارئ من المياه ببحيرة السد العالي حيث تم الاستعانة ببعض الكميات من المياه المختزنة به والتي تقدر بـ162 مليار متر مكعب.

وتابع: بالإضافة إلى إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي من خلال إنشاء أكبر محطات لإعادة استخدام المياه مثل محطة الحمام ومحطة بحر البقر والتي نجحت في توفير ما يقرب من 25 مليار متر مكعب.

وأضاف "شراقي"، هذا فضلا عن التوسع في مشروعات المياه الجوفية وترشيد استخدامها في كافة المجالات المختلفة وذلك بجانب تحلية مياه البحر للمدن الساحلية التي وفرت مياه صالحة للاستخدام الشخصي.

وأشار شراقي إلى أن التوسع الزراعي فيما يتعلق بمحصول الأرز الذي تمثل في استخدام أصناف جديدة تعطي محصولًا في غضون 120 يومًا بدلا من 150 يوم ساهم بشكل كبير في توفير المياه حيث أن الأصناف القديمة كان تتطلب ري 5 مرات خلال الشهر الواحد.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

سد النهضة منع وصول أضرار سد النهضة للمواطن الدكتور عباس شراقي إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

يوم على الافتتاح

00

ثانية

00

دقيقة

00

ساعة

0

يوم

أخبار

المزيد

إعلان

المتحف المصري الكبير.. فيديو مذهل لقاعة توت عنخ آمون قبل فتحها للجمهور
أمطار ورعد وبرق.. الطقس السيئ يضرب الإسكندرية- صور
الأرصاد تصدر بيانا عاجلا بشأن تكاثر السحب الرعدية
لزيارة الأقارب وأداء العمرة.. السعودية تطلق تأشيرة إلكترونية جديدة: كيف تحصل عليها وأسعارها
النقل تدرس مد الخط الثاني للمترو حتى الدائري للربط مع الأتوبيس الترددي
طريقتان لحجز التذاكر.. مواعيد زيارة المتحف المصري الكبير