كيف نجحت مصر في منع وصول أضرار سد النهضة للمواطن؟

كتب- عمرو صالح:

كشف الدكتور عباس شراقي أستاذ الجيولوجيا بجامعة القاهرة، عن الإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية خلال السنوات الماضي لعدم وصول أضرار سد النهضة للمواطن وسريان حياته اليومية بشكل طبيعي.

وقال "شراقي"، لمصراوي، إن الدولة المصرية حرصت طوال السنوات الماضي على عدم شعور المواطن بأي نقص في كميات المياه وذلك من خلال عدة إجراءات تم تنفيذها موضحا أن أبرزها الاستعانة بمخزون الطوارئ من المياه ببحيرة السد العالي حيث تم الاستعانة ببعض الكميات من المياه المختزنة به والتي تقدر بـ162 مليار متر مكعب.

وتابع: بالإضافة إلى إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي من خلال إنشاء أكبر محطات لإعادة استخدام المياه مثل محطة الحمام ومحطة بحر البقر والتي نجحت في توفير ما يقرب من 25 مليار متر مكعب.

وأضاف "شراقي"، هذا فضلا عن التوسع في مشروعات المياه الجوفية وترشيد استخدامها في كافة المجالات المختلفة وذلك بجانب تحلية مياه البحر للمدن الساحلية التي وفرت مياه صالحة للاستخدام الشخصي.

وأشار شراقي إلى أن التوسع الزراعي فيما يتعلق بمحصول الأرز الذي تمثل في استخدام أصناف جديدة تعطي محصولًا في غضون 120 يومًا بدلا من 150 يوم ساهم بشكل كبير في توفير المياه حيث أن الأصناف القديمة كان تتطلب ري 5 مرات خلال الشهر الواحد.