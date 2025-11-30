الري: إزالة طريق مخالف بطول 500 متر بالمجرى المائي لفرع رشيد بالمنوفية

تلقى الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري تقريرًا من المهندس/ حسام طاهر رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل وفرعيه، بخصوص حملة الإزالة التى تم تنفيذها اليوم الأحد الموافق ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٥ لإزالة طريق مخالف عبارة عن ردم بداخل المجرى المائي لنهر النيل - فرع رشيد بقرية أبو داوو بمحافظة المنوفية.

وتم تنفيذ إزالة للطريق بالكامل بطول ٥٠٠ متر من جسر نهر النيل وحتى الجزيرة الواقعة داخل المجرى، كما تم إزالة عدد (٨) مباني مخالفة على مسار الطريق، بتواجد كثيف للمعدات ( ٤ حفارات على صنادل - ٢ حفار على كاتينه - ٢ لودر)، بالإضافة لتوفير عدد (٣٠) قلاب من جانب محافظة المنوفية لنقل نواتج الردم خارج القطاع المائي، و وسط تواجد أمني كبير من مديرية أمن المنوفية لتأمين الحملة.

وتوجه وزير الري بالشكر للعاملين بقطاع حماية وتطوير نهر النيل وفرعيه، وللهيئة الهندسية للقوات المسلحة على تعاونهم الدائم مع الوزارة والمحافظات، ولوزراة الداخلية ورجال الأمن المتواجدين على الأرض، ولوزارة التنمية المحلية ومحافظة المنوفية لدورهم وجهودهم لتقديم الدعم وتنسيقهم المشترك والمستمر مع وزارة الموارد المائية والري في تنفيذ أعمال الإزالات بكل حزم وكفاءة.

ووجّه الدكتور سويلم بمواصلة تنفيذ أعمال إزالة التعديات بكل حزم على امتداد مجرى النيل وفرعيه، حفاظا على نهر النيل شريان الحياة وعلى أرواح المواطنين، مع استمرار المتابعة من إدارات حماية النيل لوأد أي محاولات تعدٍ في مهدها.

وأضاف أن إطلاق هذا المشروع القومي الهام وتنفيذ أعمال الإزالة الموسعة يهدفان لاستعادة القدرة التصريفية للنهر وخاصة بفرع رشيد، بما يسهم في تعزيز قدرة المنظومة المائية على مواجهة الطوارئ وتلبية احتياجات المواطنين من المياه والتعامل مع حالات الفيضان.

