هيئة الدواء تبحث مع فارما أوفرسيز تعزيز كفاءة منظومة توزيع الدواء

عقد الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية اجتماعًا مع ممثلي شركة فارما أوفرسيز، وذلك في إطار حرص الهيئة على متابعة حركة الدواء بالسوق المحلي، وتعزيز انسيابية التوزيع، ومراجعة السياسات التجارية المتعلقة بالتعامل مع السادة الصيادلة وفق الضوابط التنظيمية المعمول بها.



وخلال الاجتماع، تم استعراض سير العمل في منظومة التوزيع وآليات التخزين والنقل، بما يضمن توافر سلاسل إمداد فعالة قادرة على دعم استمرارية توفير المستحضرات الدوائية في مختلف المحافظات.



وأكد الجانبان أن مصلحة الصيدلي تمثل محورًا رئيسيًا لاستقرار السوق الدوائي، وأن الحفاظ على بيئة عادلة ومنظمة للصيدليات هو أساس دعم استدامة سلسلة الإمداد وتحقيق التوازن بين مختلف عناصر القطاع.



كما أكد الدكتور علي الغمراوي أهمية التكامل بين المصانع وشركات التوزيع والصيدليات، مشددًا على التزام الهيئة بالمتابعة المستمرة لضمان توافر الدواء وجودته وانتظام وصوله للمواطنين.



وفي المقابل، جدّدت شركة فارما أوفرسيز التزامها بتطبيق ممارسات تجارية مسؤولة تدعم الثقة المتبادلة مع القطاع الصيدلي، وتُسهم في تعزيز الاستقرار داخل السوق.



وتم الاتفاق خلال الاجتماع على البدء الفوري في تطبيق سياسات الخصم النقدي للصيادلة، وفقًا للقرارات والضوابط المنظمة لهذا الشأن، بما يعكس التزام الطرفين بإرساء ممارسات عادلة ومنضبطة داخل السوق الدوائي.



حضر الاجتماع من جانب هيئة الدواء د. محمد الخطيب، رئيس الإدارة المركزية لمكتب رئيس الهيئة، د. أميرة محجوب، رئيس الإدارة المركزية للتفتيش على المؤسسات الصيدلية، ومن جانب شركة فارما أوفرسيز، د. محمد جزارين، المدير التنفيذي، د. أحمد سعيد، رئيس القطاع التجاري، د. جوزيف فيلبس، رئيس القطاع البيعي



يأتي الاجتماع في إطار جهود هيئة الدواء المصرية لتعزيز منظومة التوزيع الدوائي، ودعم استقرار السوق المحلي، وتحقيق التوازن بين دعم التصدير وتلبية الاحتياجات الدوائية للمواطنين، وضمان بيئة عمل مستقرة وعادلة للسادة الصيادلة.