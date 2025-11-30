محافظ الجيزة: إطلاق منظومة تطوير شاملة لتنظيم الشوارع والمرافق

(أ ش أ):

قال المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، إننا نمضي في تنفيذ خطة شاملة لتحسين المرافق والخدمات ورفع كفاءة البنية الأساسية، مؤكدًا أن الفترة المقبلة ستشهد عدة خطوات لتعزيز الانضباط وتطوير الحركة المرورية وتحسين المظهر الحضاري.



وأضاف "النجار" - خلال لقائه الموسع مع عدد من الصحفيين والإعلاميين - أنه تم وضع خطة متكاملة لإعادة الانضباط لشارع العريش، تتضمن إنشاء مساحات منظمة لإقامة باكيات حضارية للباعة الجائلين، بما يسهم في إنهاء العشوائيات وتسهيل حركة المواطنين داخل الشارع، منوها بأن المحافظة تجري مفاوضات لتخصيص مساحة تتجاوز 2000 متر مسطح لهذا الغرض، وسيتم تنفيذ المشروع قريبًا جدًا.



وأشار إلى إطلاق المنظومة الجديدة لنقل المخلفات الصلبة (نواتج الهدم والبناء) إلى المقالب العمومية، مؤكدًا أنها تطبق للمرة الأولى على مستوى المحافظات، وتهدف للقضاء على الممارسات العشوائية وضمان النقل الآمن للمخلفات من خلال ربط إلكتروني كامل بين الجهات المعنية؛ بما يحقق إدارة مستدامة للمخلفات ويعظم الاستفادة منها ضمن مراحل إعادة التدوير.



وأكد الانتهاء من رفع كفاءة ورصف طريق الخدمة أمام بوابات حدائق الأهرام، مشيرًا إلى استمرار أعمال الرصف في المسار ذاته لتيسير حركة المواطنين، مضيفا أنه خلال أيام ستبدأ أعمال الرصف ورفع كفاءة الطريق من أول مرور فيصل مرورًا بترعة الزمر ومنطقة المشابك، إلى جانب تركيب الإنترلوك أسفل المحور.



وأوضح أنه سيتم إقامة باكيات حضارية لتسكين الباعة الجائلين بمنطقة ناهيا، وذلك بالتنسيق مع جهاز تعمير القاهرة الكبرى، مشددًا على أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود المحافظة للقضاء على العشوائية وتنظيم الشارع بما يحقق مظهرًا حضاريًا.



وحول ضبط منظومة التوك توك، أكد المحافظ التوسع في عملية الترقيم للحد من السلوكيات المخالفة وتحقيق أعلى درجات الأمان للمواطنين، منوهًا بأن مشروع استبدال التوك توك بالمركبة الحضارية "كيوت" هو مشروع اختياري وليس إجباريًا.



وأوضح، أن الإحلال لن يتم إلا وفق ضوابط محددة، في مقدمتها أن يكون صاحب المركبة من مواليد محافظة الجيزة ومثبتًا ذلك ببيانات الرقم القومي، مشيرًا إلى التنسيق القائم مع وزارة التخطيط لتوفير تعويضات نزع الملكية للمتضررين من تنفيذ محور ناهيا، موضحًا أنه تم توفير كافة الاعتمادات المالية اللازمة، وستتولى مديرية المساحة صرفها للمواطنين المستحقين.



وأكد النجار، أن نسبة تنفيذ مشروعات المرحلة الأولى من مبادرة (حياة كريمة) بقرى مركزي الصف وأطفيح بلغت 95%، مشيرًا إلى أن هذه المشروعات أحدثت طفرة واضحة في جودة الخدمات المقدمة للسكان، منوهًا بأن المرحلة الثانية من المبادرة ستشمل مراكز العياط والبدرشين ومنشأة القناطر.



وأوضح المحافظ أنه بالتعاون مع الإدارة العامة لمرور الجيزة سيتم تكثيف الحملات على سيارات الأجرة بدون لوحات معدنية لضبط المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



وفي ختام اللقاء، شدد المحافظ على أن المحافظة مستمرة في تنفيذ خطط التطوير وفرض الانضباط في مختلف القطاعات، مؤكدًا أن التعاون بين الأجهزة التنفيذية والمواطنين يظل عنصرًا رئيسيًا لتحسين جودة الحياة داخل المحافظة.